"이탈리아 우승할 수 있다" 미국 꺾은 '진짜'의 등장, 일본 언론 강력 경고

|
[스포츠조선 정현석 기자]2026 WBC(월드베이스볼클래식) 무대에 거대한 지각변동이 일어나고 있다.
지난 대회 8강에 머물렀던 모습과는 전혀 딴판이다.
일본 스포츠 전문지 '스포츠 호치'는 "이탈리아는 진짜(Real Deal)다. 미국을 2위로 밀어내고 조 1위를 차지한 이 기세는 우연이 아니다"라며 경계심을 늦추지 않았다. 특히 축구 강국으로만 알려졌던 이탈리아가 야구 종주국 미국을 상대로 압승을 거두자 현지 팬들 사이에서는 "이제 이탈리아는 야구 강국"이라는 찬사까지 쏟아지고 있다.
|
4경기 동안 기록한 팀 OPS(출루율+장타율)는 1.038에 달한다. '우주최강' 살인 타선 도미니카공화국의 1.130와 큰 차이가 없다. 이탈리아는 12개의 홈런을 몰아치며 도미니카공화국(13홈런)에 단 1개 차였다.
투수진의 활약도 눈부시다. 평균자책점(ERA) 2.75로 전체 5위에 올랐으며, 36이닝 동안 무려 45개의 탈삼진을 잡아내는 압도적인 구위를 과시했다.
여기에 비자책점 실점이 단 하나도 없을 정도로 완벽한 수비 집중력을 보여주며 상대에게 추격의 빌미를 제공하지 않았다.
|
B조 1위로 올라온 이탈리아는 준결승에서 일본과 맞붙을 가능성이 높다.일본 매체들은 "미국을 꺾고 올라온 이탈리아의 기세는 도미니카만큼이나 위협적"이라며, "더 이상 이탈리아를 언더독(약자)으로 봐서는 안 된다. 그들은 이미 챔피언십 우승을 정조준하고 있다"고 강력 경고했다.
이탈리아는 과연 푸에르토리코와 일본마저 꺾고 결승진출에 성공할 지, 전 세계 야구팬들의 시선이 이탈리아의 파격 행보에 쏠리고 있다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com