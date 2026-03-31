KT 유니폼 입고 대전 온 한승혁, 스승에게 바로 다가가지 못한 이유는?[대전 현장]

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[대전=스포츠조선 허상욱 기자] KT 유니폼을 입은 한승혁이 대전 한화생명 볼파크를 찾아 한화 선수단과 인사를 나눴다.

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31일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 KT와 한화의 경기에 앞서, KT 선수단이 한화 선수단의 훈련이 한창인 경기장에 도착했다.

LG에서 KT로 팀을 옮긴 김현수가 가장 먼저 나와 한화 선수단에 인사를 건넸다.

김현수는 한화 양승관, 김민호 코치에게 먼저 인사를 건넨 뒤 타격 훈련 중이던 김태연·채은성과도 반갑게 악수하며 안부를 주고받았다.

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KT 유니폼으로 갈아입은 한승혁이 밝은 미소로 그라운드에 모습을 드러냈다. 2023년 KIA에서 이적해 3년간 한화 유니폼을 입었던 한승혁은 올 시즌 FA로 한화에 입단한 강백호의 보상 선수로 KT에 새 둥지를 틀었다.

한화 선수단과 반갑게 인사를 나눈 한승혁은 원정 더그아웃으로 돌아가지 않고 그라운드를 서성였다. 취재진과 인터뷰 중인 김경문 감독을 기다린 것이다. 인터뷰를 마친 김경문 감독은 한승혁을 반갑게 맞아 악수를 나누며 새 팀에서의 활약을 응원했다.