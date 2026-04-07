"첫날이니 봐주지 않겠나" 막 오른 '최형우 더비' 낭만 찾기에는… "묘한 느낌의 하루될 것"[광주현장]

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. 삼성 최형우가 KIA 손승락 수석코치와 인사를 나누고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.07/

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[광주=스포츠조선 정현석 기자]우승 영광을 함께 일궜던 최형우와의 이적 후 첫 만남.

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KIA 타이거즈 이범호 감독이 '적'으로 광주를 처음 찾은 삼성 라이온즈 최형우를 향해 복잡미묘한 심경을 드러냈다. 건강한 활약에 대한 기원도 잊지 않았다.

이 감독은 7일 광주 기아 챔피언스 필드에서 열리는 삼성 라이온즈와의 시즌 첫 맞대결을 앞두고 이범호 감독은 최형우에 대한 각별한 마음을 전했다. 최형우는 지난 시즌 종료 후 친정팀 KIA를 떠나 삼성으로 이적한 뒤, 이날 처음으로 광주 원정길에 올라 KIA 홈팬들을 만난다.

이 감독은 "함께한 시간도 길었고, 선수 시절은 물론 제가 감독일 때 우승을 만들어준 선수라 애착이 정말 크다"며 "KIA에서 10년 가까이 뛴 선수이기에 팀은 바뀌었어도 추억은 남아있다. 저보다 팬들의 마음이 더 요동치는 하루가 되지 않을까 싶다"고 소회를 밝혔다. 이어 "부상 없이 잘했으면 좋겠지만, 우리와 할 때만 좀 살살 했으면 좋겠다"며 농담 섞인 진심을 전했다.

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. 삼성 최형우가 KIA 선수들과 인사를 나누고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.07/

5일 수원KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 삼성 최형우가 워밍업을 하고 있다. 수원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.04.05/

삼성의 강력한 좌타 라인에 대한 대비책도 밝혔다. 현재 삼성은 구자욱, 디아즈, 최형우로 이어지는 강력한 왼손 중심 타자들이 포진해 있다.

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이 감독은 "우리 투수들이 완벽하게 준비했을 것"이라면서도 "날씨가 춥고 첫 경기이니 (최형우가) 좀 봐주지 않겠나"라며 농담을 던졌다.

하지만 실전 운용에 있어서는 진지하게 철저한 운용전략을 구상하고 있다. 그는 "삼성에 왼손 중심타선에 좌완 김범수를 투입할까 고민 중"이라며 "단타는 내주더라도 큰 것 한 방을 맞지 않는 운영, 최소 실점 운용에 집중하겠다"고 강조했다.

27일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 경기. 이날 승리로 통산 100승에 성공한 KIA 이범호 감독에게 최형우가 꽃다발을 건네고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.04.27/

한 주를 시작하는 화요일 경기인 만큼 KIA는 선발 양현종 이후의 불펜을 어느 정도 소모하며 이기느냐가 중요하다.

이 감독은 "화요일 첫 경기라 불펜을 어떻게 쓰느냐가 중요하다"며 "우투수를 공략하기 힘들어하는 삼성 좌타자들을 상대로는 구위 좋은 우완 투수들을 과감하게 올릴 생각"이라고 밝혔다.

친정팀을 향해 방망이를 겨눈 최형우와 이를 막아 세워야 하는 '옛 스승' 이범호 감독. 팬들의 아련한 추억과 승부의 냉혹함이 교차하는 빛고을 낭만야구가 막을 올렸다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com