[오피셜]'창단 후 첫 개막 4연승' FC서울 김기동 감독, 2026시즌 첫 '이달의 감독상' 영예

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[스포츠조선 김성원 기자]FC서울 사상 최초로 개막 4연승을 이끈 김기동 감독이 2026시즌 첫 'flex 이달의 감독상'을 수상했다.

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김 감독은 2~3월 열린 K리그1 4경기에서 모두 승리했다. 서울은 시즌 첫 경기였던 1라운드 인천전(2대1 승)을 시작으로, 3라운드 제주전(2대1 승), 4라운드 포항전(1대0 승)에서 연승을 이어갔다. 특히 5라운드 광주전 5대0 승리로 상승세에 쐐기를 박았다. 이 기간 서울은 10득점 2실점으로 공수 양면에서 안정된 경기력을 보였다.

김 감독의 개인 통산 다섯 번째 '이달의 감독상'이자, 서울에서 수상한 두 번째 감독상이다. 그는 2019년 9월, 11월과 2020년 9월(이상 포항), 2024년 8월(서울)에 이어 다시 한번 수상의 영예를 안았다.

'이달의 감독상'은 올해부터 선정 방식을 변경했다. 기존에는 K리그1, 2 전 감독을 대상으로 K리그 기술연구그룹(TSG) 위원 100% 투표로 수상자를 결정했으나, 올해부터는 성적을 기준으로 상위 5명의 감독을 후보로 추린다.

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2~3월 가장 우수한 성과를 거둔 김기동(서울) 김현석(울산) 이정효(수원 삼성) 박건하(수원FC) 조성환(부산) 감독이 후보에 올랐다. 최종 수상자는 성적 기반 정량 평가(70%)와 현장 평가 기반 정성 평가(30%)를 종합해 결정했다.

정량 평가는 경기당 승점과 총 승점을 반영해 경기 수 편차에 따른 형평성을 고려했으며, 기대 승점 대비 실제 승점 차이를 통한 경기 난이도 반영, 홈·원정 여부 등 경기 환경을 종합적으로 고려해 산출했다. 정성 평가는 조직력, 전술 완성도, 경기 상황 대처 능력을 기준으로 K리그 TSG 기술위원들이 종합 심사했다.

한편, '이달의 감독상'을 후원하고 있는 flex는 2023년부터 K리그 공식 HR 파트너십을 체결한 HR 기반 AI 플랫폼 기업이다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com