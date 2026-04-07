37세 베테랑의 투혼 발야구. 안타→우익수 플라이에 2루→패스트볼에 3루돌아 홈까지[잠실 현장]

키움 1루주자 이형종이 박한결의 우익수 플라이 때 태그업해 2루에서 세이프되고 있다. SPOTV2 중계화면 캡쳐

두산 최승용의 피칭을 포수 양의지가 잡을 때 미트에 맞고 옆으로 튀고 있다. SPOTV2 중계화면 캡쳐

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[잠실=스포츠조선 권인하 기자]키움 히어로즈 베테랑 이형종이 안타를 친 뒤 스스로 홈까지 달려 득점했다.

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이형종은 7일 잠실에서 열린 두산 베어스와의 원정경기서 7번-좌익수로 선발 출전해 2회초 선두타자로 나와 안타를 친 뒤 후속 타자의 안타 없이 스스로 홈에 들어오는 진풍경을 연출했다.

1-0으로 앞선 2회초 선두 타자로 나온 이형종은 두산 선발 최승용으로부터 중전안타를 쳤다. 무사 1루서 8번 박한결이 우익수 플라이를 쳤다. 크게 날아간 타구였는데 두산 우익수 카메론이 잡자마자 이형종이 2루로 달렸다. 카메론은 이형종이 2루로 달릴 줄은 생각하지 못했다. 잡은 뒤 보니 이형종이 뛰자 공을 던졌고 간발의 차로 세이프.

9번 어준서의 타석에서 이형종이 득점을 했다.

키움 2루주자 이형종이 최승용의 투구가 옆으로 튀자 3루를 돌아 홈까지 들어왔다. 포수 양의지가 공의 방향을 알고 잡으려 뛸 때 이미 이형종은 3루에 다다랐다. SPOTV2 중계화면 캡쳐

키움 2루주자 이형종이 최승용의 투구가 옆으로 튀었을 때 3루를 돌아 홈까지 달려 득점했다. SPOTV2 중계화면 캡쳐

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1B1S에서 3구째 최승용의 슬라이더를 포수 양의지가 잡지 못했다. 하필 미트를 맞고 오른쪽으로 튀었다. 양의지는 공이 어디로 튄 줄 몰랐고 잠시 방향을 잃었다. 최승용이 오른쪽이라고 가르쳐 준뒤에야 출발했고, 이미 3루로 달리고 있던 이형종은 스피드를 이용해 3루를 돌아 홈까지 달렸다. 양의지가 공을 잡아 홈으로 던졌을 땐 이미 이형종이 홈에 들어온 뒤였다. 포수 패스트볼로 기록.

키움은 안타 1개와 외야 플라이, 포수 패스트볼로 쉽게 1점을 더했다. 키움의 2-0 리드

잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com