공동 선두 복귀! 이강철 KT 감독 "고영표 위기 관리 능력 GOOD" [부산 현장]

1일 대전한화생명볼파크에서 열린 KT와 한화의 경기. KT 선발투수 고영표가 역투하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.04.01/

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] KT 위즈가 롯데 자이언츠를 완파하고 공동 선두에 복귀했다.

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KT는 7일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 경기에서 7대3으로 승리했다.

선발투수 고영표가 5이닝 9탈삼진 1실점 호투했다. 고영표는 시즌 첫 승을 신고했다.

6회부터 김민수 스기모토 한승혁 박영현이 이어 던지며 리드를 잘 지켰다. 박영현은 시즌 4호 세이브를 수확했다.

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타선에서는 김현수가 4타수 2안타, 장성우가 4타수 2안타 2타점, 오윤석이 5타수 2안타 3타점 활약했다.

경기 후 이강철 KT 감독은 "고영표가 실점은 했지만, 위기 관리 능력을 발휘하며 좋은 투구를 했다. 김민수, 스기모토 등 불펜 투수들도 잘 막았다"고 칭찬했다.

이어서 "타선에서는 찬스에서 집중력이 돋보였다.힐리어드와 장성우의 타점으로 경기 분위기를 가져오며 역전에 성공했다. 이후 7회 2아웃 무산될 뻔했던 찬스에서 오윤석이 2타점 적시타를 치며 승기를 굳힐 수 있었다"고 만족감을 나타냈다.

이 감독은 끝으로 "원정경기에 오셔서 응원해주신 팬들에게 감사드리고, 다소 추운 날씨에 선수들 고생 많았다"고 인사했다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com