'박찬호 드디어 터졌다' 하지만, 동료들에게 외면받은 첫 홈런, 14경기 만에 터진 마수걸이 홈런[인천현장]

14일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 두산의 주중 3연전 첫 번째 경기. 3회 시즌 첫 홈런을 날린 두산 박찬호. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.14/

14일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 두산의 주중 3연전 첫 번째 경기. 타격하고 있는 두산 박찬호. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.14/

14일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 두산의 주중 3연전 첫 번째 경기. 3회 시즌 첫 홈런을 날린 두산 박찬호. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.14/

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[인천=스포츠조선 송정헌 기자] 박찬호가 두산 베어스 유니폼을 입고 첫 홈런을 날렸다.

14일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG 랜더스와 두산 베어스의 주중 3연전 첫 번째 경기. 두산이 SSG를 상대로 11대3 대승을 거뒀다. 두산은 SSG랜더스필드 원정 경기에서 홈런 4방을 터트렸다. 두산에 패한 SSG는 최근 경기 6연패.

두산은 1번 타자 유격수로 선발 출전한 박찬호가 맹활약을 펼쳤다.

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두산은 1회부터 점수가 나왔다. 1회초 선두타자 박찬호가 내야 안타로 포문을 열었다. 2번 손아섭 볼넷으로 만든 무사 1, 2루. 박준순 우익수 플라이 타구 때 2루주자 박찬호가 3루까지 달려 세이프. 1사 1, 3루에서 양의지가 박찬호를 불러들이는 1타점 외야플라이를 날렸다. 안타를 치고 출루한 박찬호는 1회부터 선취 득점에 성공했다.

14일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 두산의 주중 3연전 첫 번째 경기. 3회 시즌 첫 홈런을 날린 두산 박찬호. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.14/

14일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 두산의 주중 3연전 첫 번째 경기. 3회 시즌 첫 홈런을 날린 두산 박찬호. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.14/

SSG는 2회말 승부를 뒤집었다. SSG 최지훈이 두산 선발 최민석을 상대로 역전 투런홈런을 날렸다. 두산은 3회초 다시 승부를 뒤집었다. 두산은 3회초 또다시 선두타자로 나선 박찬호가 SSG 타케다를 상대로 동점 솔로홈런을 날렸다. 박찬호는 올 시즌 14번째 경기 만에 시즌 첫 홈런을 기록했다. 두산 유니폼을 입고 날린 공식 경기 첫 홈런이었다.

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두산은 양의지, 손아섭, 카메론이 연달아 투런홈런을 날리며 SSG를 상대로 홈런 4방을 터트리며 대승을 거뒀다.

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박찬호는 4회에도 1사 1루에서 1루주자 정수빈을 불러들이는 1타점 2루타를 날렸다. 박찬호는 14일 SSG전 5타수 3안타(1홈런, 2루타 1개), 2타점, 3득점으로 맹활약을 펼쳤다.

14일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 두산의 주중 3연전 첫 번째 경기. 3회 시즌 첫 홈런을 날린 두산 박찬호. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.14/

14일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 두산의 주중 3연전 첫 번째 경기. 3회 시즌 첫 홈런을 날린 두산 박찬호. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.14/

14일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 두산의 주중 3연전 첫 번째 경기. 3회 시즌 첫 홈런을 날리고 양의지의 축하를 받고 있는 두산 박찬호. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.14/

박찬호는 두산 유니폼을 입고 날린 첫 번째 홈런이었다.

홈런을 날린 후 그라운드를 돌며 기뻐한 박찬호는 더그아웃에서 동료들의 환영을 예상했으나 동료들은 박찬호의 1호 홈런에 무관심 세리머니로 외면했다. 그래도 박찬호는 카메라를 향해 손을 흔들며 올 시즌 1호 홈런을 자축했다.

두산의 리드오프 박찬호가 살아나자 팀도 대승을 거뒀다. 박찬호는 올 시즌 한 경기 3안타도 처음이었다. 시즌 3할 타율도 넘어섰다.

동료들의 무관심 세리머니.

나홀로 기뻐하는 박찬호.