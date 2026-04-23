'2이닝이면 충분했는데' 이정용 3이닝 완벽투에 감독은 웃었다...대체 선발 이상의 존재감 [잠실 현장]

23일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 3회를 마친 LG 선발 이정용이 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[잠실=스포츠조선 박재만 기자] 2이닝만 책임져줘도 충분했는데 대체 선발 이정용이 그 이상을 해냈다. 경기 초반 이정용의 공격적인 피칭에 사령탑의 표정도 달라졌다.

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치리노스 부상으로 선발진에 예상치 못한 변수가 생긴 LG. 대체 선발로 마운드에 오른 이정용이 기대를 훌쩍 뛰어넘는 투구로 마운드에 힘을 보탰다.

23일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 한화 이글스와의 경기. 외국인 투수 치리노스의 부상 공백 속에 선발 기회를 잡은 이정용은 3이닝 2피안타 무사사구 3탈삼진으로 완벽에 가까운 투구를 펼쳤다.

외국인 투수 치리노스 부상으로 선발진에 공백이 생겼다.

애초 계획은 짧았다. 염경엽 감독은 불펜 데이를 선언하며 이정용에게 2이닝, 많아야 40구 정도를 기대했다. 선발로 준비된 상황이 아니었기 때문에 그 정도만 버텨줘도 성공이라는 계산이었다.

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하지만 마운드에 오른 이정용의 생각은 달랐다.

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1회부터 전혀 물러서지 않았다. 선두 타자 황영묵을 상대로 초구부터 스트라이크를 꽂아 넣으며 공격적으로 들어갔고, 포크볼로 타이밍을 뺏었다. 이후 페라자, 문현빈까지 깔끔하게 처리하며 단 7구로 1회를 끝냈다.

경기 초반 LG 선발 이정용은 공격적인 피칭을 선보였다.

선발 투수에게 가장 어렵다는 1회를 이렇게 쉽게 정리하자 더그아웃에 있던 염경엽 감독의 표정도 풀렸다.

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2회 역시 마찬가지였다. 복귀 첫 타석에 들어선 4번 타자 노시환을 3구삼진으로 돌려세운 데 이어 강백호까지 헛스윙 삼진 처리. 채은성까지 뜬공으로 잡아내며 11구 만에 이닝을 마쳤다.

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너무 빠른 전개였다. 공격적인 피칭으로 연속 이닝을 지워버리자 무표정하던 염 감독의 입가에 옅은 미소가 번졌다.

3회 위기도 있었지만 이정용은 야수들의 호수비 덕분에 무실점 피칭을 이어갔다.

3회에는 위기도 있었다. 선두 타자에게 안타를 맞았지만, 야수들의 수비가 빛났다. 박해민의 정확한 송구, 신민재의 몸을 던진 수비까지 이어지며 실점 없이 이닝을 정리했다. 비디오 판독 끝에 아웃으로 번복되는 장면이 나오자 이정용은 박수를 치며 환호했다.

3회까지 투구수는 단 36개. 맞더라도 스트라이크존에 넣는다는 공격적인 피칭이 완벽하게 통했다.

계획보다 더 던졌다. 2이닝만 소화해도 성공이었던 이정용은 4회에도 마운드에 올랐다. 하지만 선두 타자 페라자에게 솔로포를 허용하며 흐름이 끊겼다.

이후 김광삼 투수코치가 올라왔다. 투구수 41개, 여전히 던질 수 있는 상황. 이정용은 더 이어가고 싶은 표정이었지만 코치는 어깨에 손을 올리고 선발 투수와 한동안 이야기를 나눴다. 결국 교체였다.

4회 페라자 홈런 직후 마운드에 오른 김광삼 코치는 이정용 가슴에 손을 올린 채 대화를 나눴다.

이정용은 아쉬운 표정으로 마운드를 내려왔지만, 더그아웃에서는 박수가 나왔다. 역할은 이미 충분히 해냈기 때문이다. 치리노스의 부상으로 갑작스럽게 생긴 공백. 염경엽 감독은 이정용에게 기회를 줬고, 이정용은 그 기회를 결과로 증명했다.

결과적으로 LG는 불펜 난조로 경기를 내줬지만, 이날 마운드의 시작만큼은 기대 이상이었다.

2이닝이면 됐던 투수는, 3이닝을 지우며 감독을 웃게 만들었다.

이정용은 대체 선발 그 이상의 활약을 펼쳤다.

염경엽 감독도 이정용의 공격적인 피칭을 지켜봤다.