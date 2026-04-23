'진짜 아스팔트 마운드 때문에?' 1회초 소형준 2실점, 이의리는 1회말 2사 후 5실점 충격적인 패배[수원현장]

23일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 KIA의 경기. 1회 KT 선발 소형준이 투구를 앞두고 마운드 정비를 요청했다. 마운드를 정비하고 있는 경기 진행요원들. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.23/

23일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 KIA의 경기. 1회 KT 선발 소형준이 투구를 앞두고 마운드 정비를 요청했다. 마운드를 정비하고 있는 경기 진행요원들. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.23/

23일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 KIA의 경기. 1회 KT 선발 소형준이 투구를 앞두고 마운드 정비를 요청했다. 정비한 마운드에서 투구하는 소형준. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.23/

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[수원=스포츠조선 송정헌 기자] 갑작스러운 마운드 정비 작업 때문일까? 선발로 나선 양 팀 투수들이 1회부터 실점을 허용하며 제구력 난조를 보였다.

23일 수원 케이티위즈파크에서 KT와 KIA의 주중 3연전 마지막 경기가 열렸다.

양 팀은 소형준, 이의리 토종 선발 맞대결을 펼쳤다. 1회부터 불길한 사건이 발생했다.

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1회초 선발로 마운드에 나선 소형준은 연습 투구 도중 발을 내딛는 부분의 흙이 아스팔트처럼 딱딱하게 굳어 있는 것을 지적했다. 심판들의 지시로 케이티위즈파크 경기장 진행요원들이 마운드에 나와 정비 작업을 펼쳤다. 경기 시작 시간도 4, 5분 늦춰질 수밖에 없었다.

23일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 KIA의 경기. 1회 KT 선발 소형준이 투구를 앞두고 마운드 정비를 요청했다. 마운드를 정비하고 있는 경기 진행요원들. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.23/

23일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 KIA의 경기. 1회 KT 선발 소형준이 투구를 앞두고 마운드 정비를 요청했다. 마운드를 정비하고 있는 경기 진행요원들. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.23/

23일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 KIA의 경기. 선발 투구하고 있는 KT 소형준. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.23/

마운드 정비를 마친 후 소형준은 투구를 이어갔다. 시즌 3연승에 도전하던 KT 소형준은 1회부터 무사 만루를 허용하더니 선취 2실점을 내줬다. 무사 만루에서 김도영 1타점 적시타, 카스트로 병살 때 3루주자 김호령이 득점하며 2점을 먼저 냈다.

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이후 1회말 마운드에 나선 KIA 선발 이의리는 1회말 2사 후에만 5실점을 내주는 믿을 수 없는 결과가 나왔다.

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이의리도 지난 17일 두산 전 5이닝 무실점 승리를 거둔 후 경기라 1회부터 5실점은 예상 밖이었다.

1회말 2사 후 KT 3번 타자 김현수가 안타를 날리며 불을 지폈다. 이후 장성우, 힐리어드 연속 볼넷으로 만든 2사 만루. 다음타자 오윤석이 2타점 적시타를 날렸다. 이어진 2사 1, 2루에서 김상수마저 2타점 2루타를 날렸다.

여기서 끝이 아니었다. 2사 2루에서 장준원이 1타점 적시타를 날리며 KT는 1회에만 5득점으로 곧바로 역전에 성공했다.

23일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 KIA의 경기. 1회 5실점을 허용한 KIA 이의리. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.23/

23일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 KIA의 경기. 1회 경기를 지켜보고 있는 KIA 이범호 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.23/

23일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 KIA의 경기. 1회 5실점을 허용한 KIA 이의리. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.23/

KT 소형준은 2회에도 김상수 2루수의 수비 실책으로 추가 1실점(비자책)을 내줬다. 소형준은 1회초 22개, 이의리는 1회말 42개나 투구했다. 이후 소형준과 이의리는 안정을 되찾으며 추가 실점 없이 5회까지 투구를 마쳤다. 1회 투구 수가 많아 두 선수는 5회까지 100개 가까이 투구했다. 6회에는 두 선수 모두 마운드에 나설 수 없었다.

진짜 아스팔트 마운드 때문이었을까?

조금의 이상함에도 투구 밸런스가 무너질 수 있는 투수들에게 갑작스러운 마운드 정비는 분명 밸런스가 무너질 수 있는 사건이었다.

피해는 KIA 이의리가 더 컸다. KIA는 초반 대량 실점을 극복하지 못하고 KT에 패하며 주중 3연전을 모두 내줬다.

8연승을 질주했던 KIA는 어느새 5연패 늪에 빠졌다.

23일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 KIA의 경기. KT가 KIA에 승리했다. 경기 종료 후 하이파이브를 나누고 있는 KT 김현수, 이강철 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.23/