강민호 목 강타한 오러클린, 걱정 가득한 눈빛...미안함과 고마움 담은 목례[대구 현장]

6회초 1사 2,3루 강민호가 오러클린의 바운드볼을 막아내다 목에 투구를 맞았다. 강민호가 괜찮다는 트레이닝 코치의 사인에 목례를 하는 오러클린의 모습. 대구=허상욱 기자

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[대구=스포츠조선 허상욱 기자] 삼성 선발 잭 오러클린이 자신이 던진 공에 목을 맞은 포수 강민호에게 목례로 미안함과 고마움을 전했다.

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23일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 경기에서 선발 등판한 오러클린은 5회까지 무실점 호투하며 팀의 2-0 리드를 지켜냈다.

승리투수 요건을 채운 오러클린은 6회에도 마운드에 올랐으나 최지훈과 박성한의 연속안타, 안상현의 희생번트로 1사 2·3루 위기를 맞았다. 3번 타자 최정이 타석에 들어선 가운데 볼카운트 1볼 2스트라이크에서 던진 공이 바운드됐고 강민호가 몸을 날려 이를 막아냈다.

그러나 바운드된 공이 프로텍터와 마스크 사이로 파고들어 보호대가 없는 목을 직격했다. 극심한 고통에 강민호가 타임을 요청했고, 삼성 더그아웃에서 트레이닝 코치가 급히 달려나와 상태를 확인했다.

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마운드를 내려온 오러클린은 걱정스러운 표정으로 강민호를 살폈다. 다행히 큰 부상은 아니었다. 코칭스태프가 머리 위로 동그라미를 그리며 이상 없다는 사인을 보내자, 오러클린은 미안함과 고마움을 담아 목례를 전했다. 강민호는 엄지손가락을 치켜세우며 그의 걱정을 덜어줬다.

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전날에도 마무리 김재윤이 2-3 리드를 지키지 못하고 무너진 삼성은 이날 역시 뒷문이 열렸다.

9회초 이승현이 연속안타를 맞아 동점을 허용한 데 이어 최지훈에게 역전 2타점 2루타를 얻어맞으며 경기가 뒤집혔다. 2사 2·3루 위기를 막으러 등판한 양창섭도 박성한에게 적시타, 안상현에게 3점 홈런을 허용하며 점수 차는 2-8로 벌어졌다. 9회초에만 7실점을 내준 삼성은 4연패의 늪에 빠졌다.

역투를 펼치는 오러클린

그의 바운드볼을 막아내다 고통에 휩싸인 강민호

형 괜찮아요? 마운드에서 내려온 오러클린의 걱정스러운 모습

강민호가 괜찮다는 트레이닝 코치의 사인

강민호가 괜찮다는 트레이닝 코치의 사인에 목례를 하는 오러클린

민호 형 미안하고 고맙습니다