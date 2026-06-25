아픈 무릎으로 전력 질주 하더니...페라자, 결국 버티지 못하고 교체 [대전 현장]

9일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 8회말 한화 페라자가 KIA 정해영에게 솔로홈런을 날렸다. 환호하는 페라자. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.09/

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[대전=스포츠조선 김용 기자] 아픈 무릎으로 전력 질주 하더니...

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한화 이글스 외국인 타자 페라자가 경기 도중 교체됐다. 왼 무릎 통증 때문이다.

페라자는 25일 대전한화생명볼파크에서 열린 두산 베어스전에 2번-우익수로 선발 출전했다. 하지만 페라자는 5회 세 번째 타석 소화 후 대주자 이원석과 교체됐다.

페라자는 지난 주말 왼 무릎 불편감을 호소하며 경기에서 빠졌었다. 다행히 큰 부상은 아니라 주중 두산과의 3연전 모두 뛸 수 있었다. 하지만 왼 무릎이 아파 그쪽으로 힘을 주지 못하니, 오른쪽 타석 소화가 불가능했다. 스위치 히터인 페라자인데, 그래서 좌투수가 나와도 왼쪽 타석에서 경기를 했다.

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페라자는 5회말 1사 1, 2루 찬스에서 두산 선발 벤자민의 공을 잡아당겼다. 1루 땅볼. 2루에 공이 먼저 간 사이 페라자는 살기 위해 전력 질주를 했다. 세이프였지만 문제는 왼 무릎 통증이 악화됐다. 결국 경기에서 빠질 수밖에 없었다.

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대전=김용 기자 awesome@sportschosun.com