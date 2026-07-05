6푼8리 김하성, 또 손가락 부상 → 美언론 '2000만불 벤치멤버, 차라리 잘됐다'

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - JUNE 26: Ha-Seong Kim #7 of the Atlanta Braves bobbles a ball in the third inning against the San Francisco Giants at Oracle Park on June 26, 2026 in San Francisco, California. Eakin Howard/Getty Images/AFP (Photo by Eakin Howard / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Jun 6, 2026; Cumberland, Georgia, USA; Atlanta Braves shortstop Ha-Seong Kim (7) throws the ball to first base for an out against the Pittsburgh Pirates during the second inning at Truist Park. Mandatory Credit: Jordan Godfree-Imagn Images

Atlanta Braves' Ha-Seong Kim waves his finger saying he did not swing during the sixth inning of a baseball game against the San Francisco Giants, Sunday, June 28, 2026, in San Francisco (AP Photo/Justine Willard)

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[스포츠조선 한동훈 기자] 애틀란타 브레이브스 김하성이 다시 손가락을 다쳤다. 10일 부상자 명단에 올랐다. 현지 매체는 '오히려 기회'라는 시선을 제기했다.

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메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 5일(한국시각) '김하성은 연봉 2000만달러(약 306억원)를 받는 벤치 멤버다. 하지만 마이너리그 재활 경기를 통해 출전 기회를 잡을 수 있을 것'이라고 보도했다.

김하성은 오른쪽 가운데 손가락에 염증이 발견됐다. 지난 1월 다쳤던 부위다. MLB닷컴은 '김하성이 한국에서 빙판길에 미끄러져 인대가 파열된 후 수술을 받았던 바로 그 손가락이다. 김하성은 수술 후 회복하느라 시즌 첫 6주를 결장했다. 그는 메이저리그 복귀 이후 타율 6푼8리로 극심한 부진을 겪었다'고 지적했다.

주전 경쟁에서도 밀렸다. 주전 유격수 자리는 호르헤 마테오와 마우리시오 두본 등에게 넘어갔다. 경기에 못 나가는 베테랑 고액 연봉자 신세가 된 것이다. 트레이드 카드로 거론되기도 했지만 현재 경기력으로는 매력적인 매물도 아니다.

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MLB닷컴은 그래서 이번 부상이 터닝포인트가 될 수 있다고 진단했다.

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MLB닷컴은 '김하성이 재활 기간 동안 컨디션을 회복한다면 후반기에는 라인업에 복귀할 수도 있다. 김하성이 재활에 성공한다면 트레이드 가치를 높이는 요인이 될 수도 있다'고 전망했다.

애틀란타가 현실적으로 기대할 수 있는 시나리오는 크게 두 가지다. 김하성이 재활 과정에서 마이너리그 경기에 꾸준히 출전하며 타격감을 완전히 회복하는 것이다. 김하성이 극적으로 반등하면 애틀란타는 외부 영입이나 마찬가지인 효과를 누릴 수 있다. 또는 건강과 반등 가능성을 다시 증명한 김하성을 트레이드시키는 것이다.

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애틀랜타는 내셔널리그 동부지구 선두를 사수 중이다. 2위 필라델피아 필리스와 승차가 3경기에 불과하다. 후반기 전력 보강이 절실하다.

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김하성이 이 '강제 휴식기'를 발판 삼아 극적인 반전의 드라마를 쓸 수 있을지 기대가 모인다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com