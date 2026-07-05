'허슬 플레이' 이정후 2루타까지 폭발! 3G 연속 안타 행진→SF 1회에만 4타점…콜로라도에 2점차 승리

이정후. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 2루타를 폭발시키면서 3경기 연속 안타 행진을 이어갔다.

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이정후는 5일(한국시각) 미국 콜로라도주 덴버의 쿠어스 필드에서 열린 콜로라도 로키스와의 2026시즌 메이저리그 원정경기에서 5번타자 중견수로 선발 출장해 5타수 1안타 1타점 1득점을 올렸다. 시즌 타율은 0.319에서 0.317로 소폭 하락했다. 샌프란시스코는 콜로라도에게 6-4로 승리했다.

이날 이정후의 1회초부터 타점과 득점을 모두 올렸다. 1사 주자 만루 상황에서 타석에 선 이정후는 콜로라도 좌완 선발 션 설리번을 상대로 초구를 공략해 2루수 방향 땅볼성 타구를 때렸고, 야수 선택으로 1루에서 살아남았다. 이정후는 1루로 전력 질주하는 성실함을 보였고, 간발의 차로 아웃되지 않았다. 그 사이 3루에 있던 루이스 아라에스가 홈으로 들어왔다. 이정후는 후속타자 윌리 아다메스의 2루타 상황에서 홈베이스를 밟았다.

로이터연합뉴스

이정후는 이어진 두 타석에서 모두 땅볼로 물러났다. 이정후의 안타는 네번째 타석에서 나왔다. 팀이 6-3으로 앞서고 있던 6회 2사 1루 상황에서 시속 85.3마일의 직구를 밀어쳐 좌중간에 떨어지는 2루타를 때렸다. 지난 6월 21일 마이애미 말린스전 이후 14일 만의 2루타이자 3경기 연속 안타였다.

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이날 샌프란시스코는 1회에만 4점을 올리는 집중력을 보였다. 2회와 3회에도 각각 1점을 따내면서 일찌감치 승기를 잡았다. 아다메스와 브라이스 엘드리지는 각각 2타점을 올리면서 승리의 주역이 됐다.

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샌프란시스코 선발 로비 레이는 6이닝을 3실점으로 막아내면서 준수한 투구 내용을 보였다. 이후 샌프란시스코 불펜은 콜로라도 타선에게 1실점만 내주면서 2점차 승리를 지켰다. 반면 콜로라도의 선발 설리번은 샌프란시스코 타선을 상대로 5⅔이닝 동안 12개의 안타를 얻어 맞으면서 6자책을 기록했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com