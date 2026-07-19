잘 쳤는데 꿀밤세례…세리머니 하다 화들짝, 박정우 "뛰었으면 홈런이었는데"[인천 현장]

18일 인천SSG랜더스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 8회초 2사 만루 박정우가 3타점 3루타를 날렸다. 고영민 3루 코치의 꿀밤에 인사를 하는 박정우의 모습. 인천=허상욱 기자

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[인천=스포츠조선 허상욱 기자] KIA 타이거즈가 18일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와의 경기에서 18안타를 몰아치며 12대2 대승을 거뒀다.

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타선이 고르게 불을 뿜었다. 카스트로는 개인 한 경기 최다인 4안타를 폭발시켰고, 김호령과 박상준도 나란히 3안타를 보태며 맹타를 과시했다.

그중에서도 이날 가장 '달콤씁쓸한' 주인공은 박정우였다.

8번타자 좌익수로 선발 출장한 박정우는 팀이 9대2로 리드하던 8회초 2사 만루 상황에서 한두솔의 4구째 공을 강하게 받아쳐 우측 담장 쪽으로 큼지막한 타구를 날렸다. 타구는 우익수 최준우의 키를 훌쩍 넘었고 박정우는 재빨리 3루까지 내달리며 3타점 3루타를 기록했다.

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문제는 그 다음이었다. 3루 베이스를 밟은 박정우는 더그아웃을 향해 크게 포효하며 세리머니에 한껏 취했다. 하지만 더그아웃 분위기는 싸늘했다. 박정우가 세리머니를 즐기는 사이 고영민 3루 코치의 손이 먼저 날아왔다. 꿀밤이었다.

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뒤늦게 상황을 파악한 박정우는 화들짝 놀랐다. 외야 깊숙이 떨어진 타구와 최준우의 수비 위치를 감안하면 세리머니 대신 전력 질주했을 경우 인사이드 더 파크 홈런까지 충분히 가능한 타구였기 때문이다. 집중했어야 할 순간 박정우는 이미 포효하고 있었다.

사태를 깨달은 박정우는 고영민 코치를 향해 꾸벅 고개를 숙이며 미안함을 전했다. 잘 치고도 혼난 박정우. 3타점 3루타는 분명 팀 승리에 보탬이 됐지만 "뛰었으면 홈런이었을 텐데"라는 아쉬움과 함께 꿀밤 한 방도 고스란히 얻어맞은 하루였다.

8회초 2사 만루 우측 담장으로 큰 타구를 날린 박정우

주자 3명은 모두 홈인. 미소를 지으며 3루로

3타점 3루타 완성, 마음껏 내지르는 환호

그러다 순간 화들짝 놀란 박정우, 들어갈 수도 있었는데...

그에게 다가온 고영민 코치, 하이파이브를 하려나 싶었는데

날아온 건 매콤한 꿀밤 한 대

조금만 집중했으면 홈까지 갈 수 있었잖아!

코치님의 불호령에 고개를 숙이며 미안한 마음을 전하는 박정우

"상황을 봤어야지~" 박정우에 이야기를 건네는 손승락 수석코치

몸을 부딪히며 용서를 구하는 박정우의 앙탈