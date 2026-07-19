"근래 본 공 중 가장 좋았는데"…'헤드샷 퇴장→방출' 에르난데스 보낸 달 감독 "캠프때부터 같이 고생, 아쉽다"

사진제공=한화 이글스

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[대전=스포츠조선 고재완 기자] 단 공 8개로 끝난 KBO 커리어. 비정한 프로의 세계에서 결단은 신속했지만, 함께 땀 흘린 사령탑의 가슴속에는 아쉬움과 미안함이 교차했다.

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한화 이글스가 19일 외국인 투수 윌켈 에르난데스에 대한 웨이버 공시를 요청한 가운데, 대전한화생명이글스파크에서 만난 김경문 감독은 담담하면서도 씁쓸한 속내를 털어놨다. 전날(18일) 키움 히어로즈전에서 데이비슨에게 헤드샷을 던져 퇴장당했지만 김 감독은 마운드를 떠나게 된 외인 투수를 먼저 따뜻하게 보듬었다.

김경문 감독은 취재진과 만나 "같이 캠프 때부터 고생해가지고 끝까지 매듭을 잘했으면 더 좋았을 텐데"라며 말문을 열었다. 이어 "팀 사정도 있고 하니까 참 아쉽다"라고 짙은 여운을 남겼다.

특히 사령탑으로서 더욱 아쉬웠던 것은 에르난데스가 마지막 등판에서 보여준 구위였다. 김 감독은 "특히 마지막 모습이…. 내가 근래 본 중에 어제 공(구위)이 가장 좋았더라"며 아쉬움을 표현했다.

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이어 김 감독은 "한국에 와서 한화라는 팀을 만나 같이 열심히 고생해 줬다. 스포츠라는 게 잘하면 좋고, 못하면 또 여러 일들이 일어나는 것 아니겠나. 다음에 또 더 좋은 일이 윌켈에게 생겼으면 좋겠다"라며 그동안의 헌신에 고마움을 먼저 전했다.

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대체 외인 합류 시점에 대해선 "새 외국인 선수에 대한 조사는 이번 에르난데스의 방출 결정 이전부터도 항상 예비로 리스트를 보며 카드가 꽤 있었다"며 "구단에서 준비하고 움직이고 있었기 때문에, 아마 프런트에서 앞으로의 과정을 잘 처리하리라 생각하고 있다"고 전했다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com