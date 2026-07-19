'이럴수가' SSG 또 캡틴 부상 이탈이라니, 병원 검진 예정…"허리 근육 올라왔는데, 다리까지"[인천 현장]

8일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 4회 안타를 날린 SSG 오태곤. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.08/

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[인천=스포츠조선 김민경 기자] "어제(18일) 경기하다가 허리 근육이 조금 올라왔는데, 다리까지 올라왔다고 하더라."

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이숭용 SSG 랜더스 감독이 어두운 표정을 숨기지 못했다. 임시 주장 오태곤이 19일 인천 KIA 타이거즈전을 앞두고 1군 엔트리에서 말소됐다. 허리와 다리 상태가 좋지 않은데, 가벼운 부상은 아닌 듯하다.

이 감독은 "내일(20일) 검사를 제대로 해봐야 할 것 같다. 그래서 아예 엔트리에서 뺐다"고 설명했다.

SSG는 올 시즌 개막 전부터 주장 김광현이 어깨 수술을 받는 바람에 구상이 크게 꼬였다. 주장은 선수단의 분위기를 좌우하는 리더고, 김광현이 SSG 선수단에서 차지하는 비중은 꽤 컸다. 김광현의 빈자리를 채우던 오태곤마저 부상으로 자리를 비우게 되면서 새로운 리더가 필요해졌다.

17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 선발 투구하고 있는 SSG 김건우. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.17/

16일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. SSG 이숭용 감독이 훈련을 지켜보고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.16/

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SSG는 이날 선발투수 김건우와 외야수 류효승을 1군 엔트리에 등록했다. 김건우는 선발 5연패로 전반기를 마친 가운데 충분히 휴식을 취하고 돌아온 효과를 볼지 궁금증을 자아낸다.

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이 감독은 "김건우의 오늘 피칭이 정말 중요하다고 생각한다. 본인한테도 팀한테도 그렇고, 조금 안정된 피칭을 보여줘야 본인도 더 자신감을 갖지 않을까 생각한다"고 했다.

SSG는 정준재(2루수)-박성한(유격수)-고명준(3루수)-류효승(지명타자)-전의산(1루수)-이지영(포수)-채현우(좌익수)-최지훈(중견수)-임근우(우익수)로 선발 라인업을 꾸렸다.

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이 감독은 "오늘 라인업에 전체적으로 다 젊은 친구들이 나가서 (이)지영이를 활용하려고 선발로 썼다. (조)형우는 몸도 마음도 힘들 것 같아서 뒤에 놓고 쓰려고 한다"고 밝혔다.

8일 잠실야구장에서 열린 SSG와 두산의 경기, 6회말 무사 2루 이지영이 김민석의 타구를 잡아 1루로 던지고 있다. 김민석은 1루 세이프. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.08/

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인천=김민경기자 rina1130@sportschosun.com