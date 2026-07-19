아니 이럴수가..."약점이 없다, 마음이 가벼워졌다" 페덱의 괴물투에 경악한 박진만 감독 '야수진 집중력'↑ 숨은 비결은?

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 삼성이 롯데에 승리했다. 경기 종료 후 박진만 감독과 하이파이브를 나누고 삼성 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈의 박진만 감독이 전날 화려한 데뷔전을 치른 새 외국인 투수 크리스 페덱(30)에 대해 극찬을 아끼지 않았다.

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박진만 감독은 19일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 롯데 자이언츠와의 홈경기를 앞두고 진행된 인터뷰에서 "기대는 했지만, 그 기대 이상으로 완벽하게 투구를 해줬다"며 "본인도 그렇겠지만 나 역시 마음이 한결 가벼워진 것 같다"며 에이스 후라도의 부상 이탈 속 가중됐던 우려를 한결 덜어냈다.

페덱은 전날인 18일 롯데와의 KBO 리그 데뷔전에서 6이닝 동안 단 85구만을 뿌리며 1안타 1볼넷 7탈삼진 무실점이라는 '압도적인 괴물투'로 첫 승을 신고하며 대구 홈팬들을 열광시켰다.

새 외인 효과? 박 감독이 밝힌 타선 집중력의 비밀 "짧은 수비 시간이 여유 줬다"

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전날 삼성 타선은 새 에이스의 등판에 호응하듯 경기 초반부터 집중력을 발휘하며 롯데 마운드를 공략했다. 1회 구자욱이 선제 결승 투런홈런을, 3회 김성윤이 달아나는 솔로홈런을 쳤고, 5회 디아즈의 희생플라이로 빠르게 4점 리드를 안겼다.

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 선발 투구하는 삼성 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

'새 외인의 합류로 타자들이 더 집중한 것이냐'는 취재진의 질문에 박진만 감독은 "그런 효과도 있겠지만 무엇보다 수비 시간이 굉장히 짧았다"고 짚었다. 그는 "페덱이 워낙 공격적으로 피칭을 가져가고 삼진 비율도 높다 보니, 무덥고 습한 날씨 속에서 야수들의 수비 시간이 대폭 단축됐다. 수비 체력 소모가 적다 보니 자연스럽게 타석에서의 집중력이 더 발휘될 수 있었던 것"이라고 설명했다.

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페덱의 공격적이고 빠른 투구 템포가 야수들에게 공수 교대 후 타석에서 전략을 구상하고 집중할 수 있는 충분한 '시간적 여유'를 선물했다는 분석이었다.

현미경 분석도 무용지물… "제구 동반된 현란한 구종, 점차 더 무서워질 것"

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박 감독이 현장에서 지켜본 페덱의 가장 큰 무기는 '제구력이 뒷받침된 현란한 구종 다양성'이었다. 박 감독은 "체인지업이 좋다는 소문은 들어서 알고 있었는데, 직접 보니 패스트볼도 그렇고 커브나 다른 구종들도 전부 훌륭했다. 무엇보다 그 많은 구종이 완벽하게 제구까지 잡혀 있더라"며 감탄했다. 이어 "첫 게임부터 이 정도였으니 상대 타자들이 특정 구종을 노려서 치기가 정말 까다로울 것"이라며 "앞으로 한국 무대에 점차 적응하면 어제보다 더 좋아질 텐데, 그럼 노히트 노런이라도 해야 하는 것 아닌가"라며 기분 좋은 농담을 던지기도 했다.

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 1회말 2사 1루. 한동희를 내야땅볼로 처리하고 환호하는 삼성 선발 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

상대 팀의 '현미경 분석' 타깃이 되더라도, 던질 수 있는 무기가 워낙 많고 이를 스트라이크와 볼로 자유자재로 구사할 수 있는 능력이 있어 쉽게 공략당하지 않을 것이라는 강한 신뢰를 보였다.

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정상급 퀵모션에 위기관리 능력까지… "단점을 찾을 수가 없다"

한국 야구 특유의 세밀한 작전과 도루 시도에 대한 대처도 완벽했다. 전날 KBO 리그 대표 '대도' 황성빈이 주자로 나갔음에도 페덱은 빠른 팔 스윙과 영리한 템포 조절로 1루에 주자를 완벽히 묶었다.

박 감독은 "미국과 한국은 작전이나 주자 플레이 면에서 확실히 다른데, 페덱은 주자 잡는 능력도 뛰어났다"라며 "메이저리거 출신답게 경기를 보는 시야가 넓고 여유가 넘친다. 보통 주자가 나가고 긴장하면 투수들이 세트포지션 동작이나 견제를 잊어버리는 경우가 있는데 페덱은 전혀 그렇지 않았다"며 칭찬을 이어갔다.

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 투구를 준비하는 삼성 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

약점이나 단점이 있냐는 질문에 박진만 감독은 단호하게 고개를 저었다. 그는 "아직까지는 단점이 아예 없는 것 같다. 어제 6이닝 동안 상대 타자를 득점권(스코어링 포지션)에 단 한 명도 보내지 않은 투수다. 지금 상황에서 약점을 논하기엔 눈에 보인 게 아무것도 없다. 워낙 완벽했다"며 고개를 저었다.

사령탑마저 경악하게 만든 '괴물 에이스'의 등장. 삼성이 그리는 우승을 향한 후반기 질주가 한층 더 탄력을 받게 됐다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com