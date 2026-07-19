노시환, 역전 그랜드슬램 쾅!…3연패 늪 빠진 한화 구할까 [대전 현장]

사진제공=한화 이글스

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[대전=스포츠조선 고재완 기자] 1회말 찬스를 무산시켰던 주포의 부채의식은 한 방으로 완벽하게 청산됐다. 한화 이글스의 '거포' 노시환(26)이 역전 그랜드슬램을 작렬시켰다.

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노시환은 19일 대전 한화생명이글스파크에서 열린 키움 히어로즈와의 주말 4연전 마지막 경기에 5번 타자 겸 3루수로 선발 출전해, 3회말 두 번째 타석에서 경기 판도를 완전히 뒤집는 역전 만루 홈런을 쏘아 올렸다. 후반기 시작 후 지독한 3연패 수렁에 빠져있던 독수리 군단을 단숨에 깨운 한 방이었다.

이날 경기 초반 흐름은 다소 무거웠다. 한화는 1회초 선제 실점을 허용하며 0-1로 끌려갔고, 이어진 1회말 공격에서 노시환이 첫 타석에 들어섰으나 병살타로 물러나며 짙은 아쉬움을 자아냈다.

하지만 진짜 해결사는 같은 실수를 반복하지 않았다. 0-1로 뒤진 3회말, 한화 타선은 집요한 출루로 1사 만루라는 최고의 밥상을 차려냈고 노시환이 두 번째 타석에 들어섰다. 마운드에는 키움의 선발 투수 박준현이 버티고 있었다.

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노시환은 박준현을 상대로 끈질긴 볼카운트 싸움을 이어갔다.

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볼카운트 3B2S까지 가는 접전 상황. 박준현의 6구째 153㎞짜리 패스트볼이 스트라이크 존 상단으로 다소 높게 밀려 들어오자, 노시환은 이를 놓치지 않고 배트 정가운데에 정확히 맞췄다. 170㎞의 압도적인 타구 속도로 뿜어져 나간 공은 발사 각도 22도를 그리며 대전 구장 좌측 담장 뒤편으로 날아갔다. 비거리는 115m로 기록됐다.

이 홈런으로 한화는 0-1에서 단숨에 4-1로 앞서나가기 시작했다.

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이번 그랜드슬램은 올 시즌 KBO리그 26번째이자, 프로야구 통산 1148번째로 기록된 만루 홈런이다. 노시환 개인으로는 통산 4번째 만루포이며, 가장 최근 기록은 지난 5월 12일 고척 키움전(상대 투수 배동현)이었다. 구단 역사상 통산 4600번째 홈런이다.

사진제공=한화 이글스

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고재완 기자 star77@sportschosun.com