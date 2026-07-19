악! 이럴수가… '호투 중' 김진욱, 허벅지 불편감으로 교체..."허벅지 경련, 보호차 교체"

3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 4회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 롯데 선발 김진욱. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.03/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]롯데 자이언츠 김진욱이 햄스트링 경련으로 자진 강판했다.

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김진욱은 19일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈전에 선발 등판, 5이닝 3안타 4사구 4개 5탈삼진 3실점 했다.

7-3으로 앞선 6회말 마운드에 선 김진욱은 선두 디아즈에게 초구를 던진 뒤 불편함을 느낀 듯 벤치에 사인을 보냈다. 김상진 투수코치가 마운드를 방문했고, 김진욱은 연습피칭을 한 뒤 다시 왼쪽 허벅지를 잡으며 '힘들다'는 사인을 보냈다.

9일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 8회초 1사 2루 롯데 선발 김진욱이 마운드에서 내려오고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.09/

결국 롯데 벤치는 김진욱을 이이무라로 교체해야 했다.

롯데 구단 관계자는 "김진욱 선수는 양쪽 햄스트링에 쥐가 나 선수 보호 차원에서 교체했다"고 설명했다.

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이날 김진욱은 최고 150㎞의 강속구에 슬라이더와 커브, 체인지업을 섞어 삼성 타자들의 타이밍을 빼앗았다. 3-0으로 앞선 3회 구자욱에게 동점 3점 홈런을 내준 것을 빼면 강한 구위로 삼성 타선을 압도했다. 2회와 5회는 삼자범퇴로 잡아냈다.

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시즌 6승째와 10번째 퀄리티스타트를 앞두고 찾아온 불청객 햄스트링 통증.

올시즌 제구 안정을 찾은 김진욱은 이날 경기 전까지 16경기에서 5승4패 2.95의 평균자책점으로 롯데 선발진의 한축을 든든하게 책임지던 중이었다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com