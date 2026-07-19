이걸 다 질줄 누가 알았을까? LG, 5경기 만에 1위→2위→3위 추락. KT에 안방 4연전 싹쓸이 수모! 대충격 5연패 [잠실 현장]

19일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. 9회초 1사 1,2루 손주영 박동원 배터리가 힐리어드에 1타점 적시타를 내준 뒤 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.19/

19일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. 9회초 1사 1,2루 힐리어드가 1타점 적시타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.19/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] LG 트윈스가 5경기 만에 1위에서 3위까지 떨어졌다.

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LG는 19일 잠실에서 열린 KT 위즈와 경기에서 1대4로 졌다. 5연패다. 안방 잠실 4연전을 모조리 패했다. KT에 4경기를 모두 헌납한 LG는 2위도 빼앗겼다.

1위였던 LG는 전반기 마지막 경기 패하며 2위로 내려왔다. 이후 4경기를 연속해서 지면서 이제 3위가 됐다.

KT가 2회초 선취점을 뽑았다. 2사 후 오윤석이 좌익수 왼쪽에 2루타를 때렸다. 조대현이 7구 승부 끝에 볼넷을 골랐다. 권동진이 1타점 중전 적시타를 터뜨렸다.

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LG는 좀처럼 힘을 내지 못했다. 고영표의 까다로운 제구에 애를 먹었다. 3회까지 출루에 실패했다. 4회와 5회 7회 찬스는 놓쳤다.

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4회말 선두타자 문성주가 1루에 헤드 퍼스트 슬라이딩으로 들어가며 내야 안타를 만들어냈다. 2사 후 문보경이 우전 안타를 때려 주자를 모았다. 2사 1, 2루에서 문정빈이 삼진을 당했다.

5회말에도 선두타자 오지환이 좌중간 안타를 쳐 출발이 좋았지만 후속타가 없었다. 이재원 박동원 구본혁이 범타로 물러났다.

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LG는 고영표가 내려간 7회말 다시 기회를 잡았다가 놓쳤다.

19일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. 7회말 실점 위기를 넘긴 스기모토가 조대현과 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.19/

19일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. 7회말 2사 1,2루 천성호가 스기모토에 삼진을 당하며 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.19/

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KT 두 번째 투수 이상동을 상대로 선두타자 문정빈이 볼넷 출루했다. 박해민이 대주자로 나왔다. 도루를 시도하다가 잡혔다.

1사 후 오지환이 다시 볼넷을 골랐다. KT는 스기모토로 투수를 바꿨다. 이재원이 중전 안타로 주자를 모았다.

2사 1, 2루에서 박동원이 삼진, 대타 천성호가 다시 삼진을 당했다.

그러자 KT가 도망갔다.

KT는 8회초 귀중한 추가점을 얻었다. 장성우가 솔로 홈런(9호)를 때렸다. 장성우는 초구를 노려 좌중간 담장을 넘겼다.

KT는 이후 허경민의 안타와 조대현의 번트로 2사 2루를 만들었다.

LG가 여기서 마무리 손주영을 꺼내는 강수를 뒀다.

권동진이 손주영에게 중전 안타를 쳐내며 LG의 카드가 실패하는 듯했다.

19일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. 8회초 장성우가 솔로홈런을 치고 더그아웃의 동료들과 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.19/

19일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. 8회초 장성우가 솔로홈런을 치고 이강철 감독과 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.19/

LG 중견수 박해민이 멋진 수비로 팀을 구했다. 박해민이 홈에 정확하게 송구해 허경민을 아웃시켰다.

실점을 최소화한 LG는 8회말 다시 희망을 살렸으나 또 적시타가 안 나왔다. 1사 1, 2루에서 문보경이 삼진, 박해민이 파울플라이로 아웃됐다.

결국 KT가 9회초 승부에 쐐기를 박았다. 힐리어드 장성우의 연속 적시타로 2점을 추가했다. 4-0으로 달아나며 승리를 예감했다.

KT는 세이브 상황이 아니었음에도 마무리 박영현을 투입했다. 추격의 빌미를 아예 제공하지 않았다. 박영현은 박동원에게 솔로 홈런을 하나 맞았지만 승부에 영향은 없었다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com