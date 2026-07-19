'4시간 넘는 연장 11회 大혈투'…한화·키움 9대9 무승부→7점차 지키지 못한 한화 불펜 어쩌나 [대전 리뷰]

사진제공=한화 이글스

사진제공=키움 히어로즈

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[대전=스포츠조선 고재완 기자] 류현진의 한미 통산 2500탈삼진 금자탑도, 노시환의 그랜드슬램도, 페라자의 전 구단 상대 홈런포도 승리를 짜내기엔 2% 부족했다. 7점 차 리드를 지키지 못한 한화 이글스의 불펜 잔혹사와 매서운 뒷심으로 패배의 벼랑 끝에서 살아 돌아온 키움 히어로즈가 연장 11회 끝장 혈투 끝에 승부를 가리지 못했다.

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한화와 키움은 19일 대전한화생명이글스파크에서 열린 주말 4연전 마지막 경기에서 9대9로 승부를 가리지 못했다. 한화는 연패 사슬을 완전히 끊어내지 못한 아쉬움을, 키움은 7점 차를 뒤집은 지독한 집념과 물오른 타격감을 확인했다.

키움 박찬혁. 사진제공=키움 히어로즈

사진제공=한화 이글스

6회말까지 경기장 분위기는 완벽하게 한화의 축제 분위기였다. 주말 시리즈 내내 선취점을 짜냈던 키움이 1회초 임병욱, 박찬혁, 김건희의 연속 3안타로 1점을 먼저 달아났지만, 한화는 에이스의 대기록과 홈런포를 앞세워 경기를 지배해 나갔다.

류현진은 5⅓이닝 7탈삼진 4실점으로 마운드를 지탱하며 제 몫을 다했다.

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0-1로 뒤진 3회말, 한화는 연속 볼넷으로 만든 1사 만루 찬스에서 주포 노시환이 키움 선발 박준현의 6구째 높은 153㎞ 패스트볼을 사정없이 통타, 좌측 담장을 넘기는 역전 그랜드슬램(시즌 19호)을 작렬시켰다. 구단 통산 4600번째 홈런이었다.

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4회말에는 요나단 페라자가 김선기를 상대로 비거리 120m짜리 대형 투런 아치(시즌 18호)를 그리며 리그 5호 '전 구단 상대 홈런'을 장식했다.

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키움 임병욱. 사진제공=키움 히어로즈

한화는 5회말 상대 실책과 심우준의 적시타 등을 묶어 8-1까지 달아났고, 6회초 키움이 대타 김동헌과 임지열의 적시타로 8-4까지 추격하자 6회말 강백호의 우전 적시타로 곧바로 9-4를 만들며 승기를 굳히는 듯했다.

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하지만 최근 화력이 물오른 영웅 군단의 '위닝 멘탈리티'는 무서웠다. 8회초 한화의 네 번째 투수 이상규가 마운드에 오르자마자 키움의 집요한 역습이 시작됐다.

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이상규는 선두 임병욱에게 안타를 맞은 후 박찬혁에게 볼넷, 김동헌에게 몸에 맞는 볼을 내주며 아웃카운트 없이 무사 만루 위기를 자초했다. 임지열을 삼진 처리하며 숨을 고르는 듯했으나, 대타 서건창에게 우전 적시타를 허용해 9-5가 됐다.

이어진 최재영의 3루 땅볼 상황에서 3루수 노시환의 치명적인 포구 실책이 나오며 1점을 더 헌납했다. 한화 벤치는 황급히 조동욱을 올렸으나 김웅빈에게 밀어내기 사구를 주며 9-7 턱밑까지 쫓겼고, 결국 케스턴 히우라의 우전 적시타와 안치홍의 좌익수 희생플라이가 연달아 터지며 기어코 9-9 동점 명승부가 완성됐다.

기세를 탄 키움과 안방에서 연패를 끊으려는 한화는 9회부터 불펜 필승조를 모조리 쏟아붓는 총력전을 펼쳤다. 양 팀 타선 모두 경기 후반 극도의 집중력을 발휘했으나, 마운드에 오른 구원 투수들의 독한 뚝심이 추가 실점을 허용하지 않았다.

사진제공=한화 이글스

사진제공=한화 이글스

연장 10회와 11회, 양 팀은 누상에 주자를 내보내며 끝내기 기회와 재역전 기회를 잡았으나 후속타 불발과 상대 투수진의 제구에 막혀 번번이 고개를 숙였다. 특히 한화는 여섯번째 투수 박상원이 3이닝을 무실점으로 버티는 괴력투를 선보였다. 결국 4시간이 넘는 처절한 혈투 끝에 연장 11회말 마지막 아웃카운트가 채워질 때까지 승부의 균형은 깨지지 않았고, 전광판에는 9대9 무승부라는 숫자가 새겨졌다.

키움 박찬혁. 사진제공=키움 히어로즈

고재완 기자 star77@sportschosun.com