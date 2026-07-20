"역대 최악의 월드컵 결승전" '실버볼' 메시, 골든볼은 스페인 '캡틴' 로드리…음바페 사상 최초 2회 연속 득점왕→야말, '영플레이어' 수상 실패

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain's Rodri on the podium with U.S. President Donald Trump and FIFA President Gianni Infantino ahead of the trophy lift REUTERS/Mike Segar

Argentina's forward #10 Lionel Messi (L) reacts after losing the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain's Rodri lifts the World Cup trophy alongside teammates as they celebrate winning the World Cup REUTERS/Mike Segar

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김성원 기자]최악의 월드컵 결승전이었다.

Advertisement

120분 연장 혈투, 리오넬 메시를 앞세운 아르헨티나의 슈팅은 단 2개에 불과했다. 유효슈팅은 '제로'였다. 반면 스페인은 슈팅 20개, 유효슈팅 12개를 기록했다.

연장으로 간 것이 아르헨티나에는 '행운'이었다. 수문장 에밀리아노 마르티네즈의 선방이 없었다면 불가능했다. 스페인이 월드컵을 제패했다.

스페인은 20일(이하 한국시각) 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 아르헨티나와의 2026년 북중미월드컵 결승전에서 1대0으로 승리했다. 희비는 연장 후반 1분 엇갈렸다. 페란 토레스가 결승골을 작렬시켰다. 메시의 '쇼'는 없었다. 스페인은 2010년 남아공 대회 이후 16년 만의 통산 두 번째 월드컵 우승을 들어올렸다.

Advertisement

메시가 침묵한 가운데 4위를 차지한 프랑스의 킬리안 음바페는 골든부트(득점왕)를 거머쥐었다. 메시와 8골로 득점 공동 1위를 달리던 음바페는 19일 잉글랜드와의 3위 결정전에서 2골을 추가해 10골로 대회를 마감했다.

Advertisement

반전은 없었다. 음바페는 2022년 카타르 대회에 이어 월드컵 역사상 최초로 2회 연속 골든부트를 거머쥐었다. 마의 두 자릿수 득점 달성에 성공했다.

파브리지오 로마노 SNS

Spain's Pau Cubarsi, from left, Rodri and goalkeeper Unai Simon pose with their individual awards after winning the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Ashley Landis)

월드컵 본선에서 두자릿수 골을 넣은 것은 1970년 멕시코 대회 이후 56년 만이다. 당시 '독일의 전설' 게르트 뮐러가 10골을 터트렸다.

Advertisement

96년 월드컵 역사상 단일 대회에서 두 자릿수 득점은 단 4명이다. 1954년 스위스 대회에서의 산도르 코츠시스(헝가리·11골), 1958년 스웨덴 대회의 쥐스트 퐁텐(프랑스·13골), 뮐러 그리고 음바페다.

Advertisement

음바페는 10골 4도움으로 14개의 공격포인트를 기록, 단일 월드컵 최다 기록도 새롭게 썼다. 종전 기록은 1958년 스웨덴 대회의 퐁텐(13골), 1970년 멕시코 대회 뮐러(10골 3도움)의 13개였다.

음바페는 월드컵 통산 최다골에서도 1위에 올랐다. 그는 22골을 기록, 메시(21골)를 제치고 다시 이 부문 1위에 등극했다. 39세의 메시는 이번이 사실상 마지막 월드컵이다. 28세인 음바페는 나이상 다음 대회, 그 다음 대회 출전도 가능한만큼, 이 부분에서는 확실한 1위가 될 가능성이 크다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain's Unai Simon celebrates after winning the Golden glove award REUTERS/Kai Pfaffenbach

Spain's Lamine Yamal (19) kisses Keyne, his younger brother after Spain win the World Cup final soccer match between Spain and Argentina in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Pamela Smith)

대회 최우수선수인 골든볼은 스페인의 주장 로드리에게 돌아갔다. 2023년 발롱도르, 유로 2024 최우수선수상에 이어 세 번째 금자탑이다. 메시는 2위 선수에게 주어지는 실버볼을 수상했고, 음바페는 브론즈볼을 거머쥐었다.

스페인의 수문장 우나이 시몬이 최고의 골피커에게 수여하는 골든 글러브를 수상했다. 시몬은 결승전 포함 8경기 가운데 무려 7경기에서 '클린시트(무실점)'를 자랑했다.

라민 야말과 동갑내기인 2007년생 센터백 파우 쿠바르시는 '영플레이어상'을 거머쥐었다. 그는 대회 내내 단 한 골만 실점한 스페인 수비의 핵이었다. 기대를 모았던 야말은 우승에 일조했지만 개인 기록은 1골에 그쳤다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com