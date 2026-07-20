8일만에 등판, 1사만루 무실점. 이게 KBO 세이브왕. 고우석 ML 세번째 피칭 2K 무실점[ML리뷰]

Minnesota Twins relief pitcher Woo-Suk Go, of South Korea, throws against the Chicago Cubs during the eighth inning of a baseball game in Chicago, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Nam Y. Huh) 연합뉴스

Minnesota Twins relief pitcher Woo-Suk Go, left, of South Korea, walks with third baseman Brooks Lee, right, after the eighth inning of a baseball game against the Chicago Cubs in Chicago, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Nam Y. Huh) 연합뉴스

Minnesota Twins pitcher Woo-Suk Go of South Korea, looks to the field before a baseball game against the Chicago Cubs in Chicago, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Nam Y. Huh)

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[스포츠조선 권인하 기자]미네소타 트윈스 고우석이 만루의 위기를 막아냈다.

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고우석은 20일(이하 한국시각) 리글리 필드에서 열린 시카고 컵스와의 원정경기에 등판해 1이닝을 2안타 1볼넷 2탈삼진 무실점으로 막았다.

메이저리그 콜업이후 3경기에 등판해 3이닝을 던졌고 1홀드 평균자책점 3.00을 기록.

4회까지 0-10으로 밀린 경기였다. 8회초 1점을 뽑아 1-10으로 뒤진 8회말 고우석이 등판.

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데뷔 첫 홀드를 기록했던 지난 12일 LA 에인절스전 이후 무려 8일만에 나선 마운드였다.

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오랜만에 나와서인지 힘들었다.

선두 저스틴 딘에게 볼넷을 허용. 직구 제구가 잘 되지 않아 높게 떴다.

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왼손 대타 마이클 콘포토와는 풀카운트 승부 끝에 90.8마일(약 146.1㎞)의 몸쪽 슬라이더로 파울팁 삼진을 잡아냈다.

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하지만 마이클 부쉬에게 중전안타, 알렉스 브레그먼에게 유격수 내야안타를 허용해 1사 만루의 위기에 몰렸다.

위기에서 KBO리그 세이브왕 출신의 경험이 발휘됐다.

케빈 알칸타라를 낮게 제구된 슬라이더와 커브를 연달아 던져 2스트라이크를 잡아냈고, 3구째도 81.2마일(약 130.7㎞)의 커브로 헛스윙 삼진으로 처리.

니코 호너는 초구 81.2마일의 몸쪽 커브로 유격수 앞 땅볼을 유도해 무실점으로 막아냈다. 이날 직구 최고구속은 95.5마일(약 153.7㎞)였으나 제구가 잘 되지 않았고, 고우석은 빠르게 변화구로 바꿔 위기를 잘 넘겼다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com