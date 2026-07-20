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톱타자 김혜성도 봐주세요. 2루타+2볼넷 3출루. ML콜 기다린다

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Mandatory Credit 연합뉴스
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[스포츠조선 권인하 기자]LA 다저스 김혜성이 눈야구로 세번의 출루로 톱타자의 역할을 충실히 수행했다.

다저스의 트리플A 팀인 오클라호마시티 코메츠 소속인 김혜성은 20일(이하 한국시각) 시애틀 매리너스 산하의 타코마 레이너스와의 원정경기에 1번-유격수로 선발출전해 4타수 1안타 2볼넷 1삼진을 기록했다. 세번이나 출루했지만 아쉽게 득점을 하지는 못했다. 팀은 6회부터 타선이 터져 10대0의 완승을 거뒀다.

1회초 선두타자로 나선 김혜성은 상대 선발 우완 닉 헐과 8구까지 가는 접전을 펼쳤지만 우익수 플라이로 물러났다.

3회초 두번째 타석에서도 선두 타자로 나왔는데 2루수앞 땅볼.

5회초 세번째 타석에도 선두타자로 나온 김혜성은 볼을 잘 골라내 볼넷으로 첫 출루를 했다. 하지만 2번 엔리케 에르난데스의 2루수앞 땅볼 때 2루에서 포스 아웃.

맷 고르스키의 적시타로 선취점을 뽑은 6회초 2사 3루에서 김혜성은 또한번 볼넷을 골라 찬스를 이어갔지만 에르난데스가 범타로 물러나며 추가 득점엔 실패.

홈런 두방이 터지며 6-0으로 앞선 7회초 2사후 나선 김혜성은

2구째 78.9마일의 낮게 온 스플리터를 잘 받아쳐 우측 2루타를 때려냈다. 하지만 에르난데스가 헛스윙 삼진으로 물러나 또 득점하지 못했다.

9-0으로 앞선 8회초 2사 만루의 타점 기회에서는 아쉽게 헛스윙 삼진으로 물러났다.

올시즌 트리플A에서 타율 2할9푼3리(157타수 46안타), 출루율 0.362, 장타율 0.363으로 OPS 0.725를 기록 중이다.

6월보다는 7월에 더 좋은 모습을 보여주고 있다. 6월 23경기에서 타율 2할7푼5리(91타수 25안타)10타점 11득점을 기록했던 김혜성은 7월 10경기엔 타율 3할3푼3리(33타수 11안타) 1홈런 5타점 7득점을 올리고 있다.


권인하 기자 indyk@sportschosun.com

오클라호마시티의 김혜성이 8회말 2타점 2루타를 쳤다. Milb.com 중계화면 캡쳐
오클라호마시티의 김혜성이 8회말 2타점 2루타를 쳤다. Milb.com 중계화면 캡쳐
오클라호마시티의 김혜성이 8회말 2타점 2루타를 쳤다. Milb.com 중계화면 캡쳐
오클라호마시티의 김혜성이 8회말 2타점 2루타를 쳤다. Milb.com 중계화면 캡쳐

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