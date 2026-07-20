'78년 만의 질주가 만든 희망' 보스턴, 4연속 시리즈 스윕 13연승 질주...트레이드 시장 '바이어'로 태세 전환

소니 그레이. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]내년을 기약하려 했던 보스턴 레드삭스의 태도가 완전히 달라졌다. 가을야구를 겨냥해 총력을 기울이기로 했다.

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보스턴이 78년 만에 13연승을 질주했다. 보스턴은 20일(이하 한국시각) 펜웨이파크에서 열린 탬파베이 레이스와의 홈경기에서 6대1의 완승을 거두고 AL 와일드카드 3위를 지켰다.

지난 4~6일 LA 에인절스, 8~10일 시카고 화이트삭스, 11~13일 뉴욕 메츠를 잇달아 스윕으로 제압한 보스턴은 후반기 첫 시리즈인 이번 탬파베이와의 4연전을 모두 쓸어담고 13연승을 내달렸다.

보스턴이 13연승을 기록한 것은 테드 윌리엄스, 바비 도어, 쟈니 페스키, 도미닉 디마지오 등 구단 레전드들이 함께 뛴 1948년 7월 이후 78년 만이다. 구단 최다 연승 기록인 1946년의 15연승까지는 2승이 남았다.

라이언 왓스관 포수 코너 웡이 승리 후 악수하고 있다. AFP연합뉴스

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50승48패를 마크한 보스턴은 AL 동부지구 3위, 와일드카드 3위를 각각 유지했다. 지구 선두 탬파베이와의 승차는 6게임으로 줄었다.

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특히 와일드카드 4위 시애틀 매리너스, 5위 볼티모어 오리올스, 6위 미네소타 트윈스에 각각 1경기, 2경기, 2경기차로 앞서며 포스트시즌 진출 가능성을 더욱 높였다. 팬그래프스는 보스턴의 가을야구 확률을 59.3%로 제시했다. 이 수치는 시즌 극초반을 제외하면 올시즌 최고치다.

지난 6월 23일까지만 해도 보스턴의 포스트시즌 확률은 8.4%에 불과했다. 당시 31승45패로 지구 최하위에 처져 있던 상황. 보스턴은 그대로 시즌을 접는 듯 보였다. 트레이드 데드라인을 앞두고 소니 그레이, 아롤디스 채프먼, 윌슨 콘트레라스 등 주력 선수들을 내다팔 가능성이 높았다.

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이제는 사정이 달라졌다.

윌슨 콘트레라스가 5회말 투런홈런을 터뜨리고 있다. AFP연합뉴스

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이날 보스턴 선발 그레이는 6이닝을 5안타 1실점으로 틀어막고 시즌 12승(1패)째를 거두며 평균자책점을 2.48로 낮췄다. 그레이는 2회초 빅터 메사 주니어에 인사이드 더 파크 홈런을 허용해 선취점을 내줬으나, 이후 추가 실점을 막았다.

반면 탬파베이 선발 셰인 맥클라나한은 5이닝 동안 5안타와 3볼넷을 내주고 6실점해 패전을 안았다. 시즌 8승6패, 평균자책점 3.07.

보스턴은 0-1로 뒤진 2회말 1사 3루서 앤드루 모나스테리오의 2루타로 동점을 만든 뒤 3회말 3안타와 상대 실책을 묶어 3점을 보태며 전세를 뒤집었다. 이어 5회에는 윌슨 콘트레라스의 우중간 투런포로 6-1로 점수차를 벌렸다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com