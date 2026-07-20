만루서 3구삼진 '짜릿'…고우석, '기적의 위기탈출 쇼'→ERA 3.00 쾌속 진입

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[스포츠조선 고재완 기자] 팀은 투타 붕괴 속에 처참한 대패를 당했지만, 태평양을 건너 마침내 빅리그 마운드에 우뚝 선 고우석(28·미네소타 트윈스)의 생존 본능만큼은 강렬하게 빛났다. 절체절명의 1사 만루 위기 상황에서 메이저리그 정상급 타자들을 삼구삼진과 땅볼로 돌려세우며 전 세계 야구팬들에게 강렬한 인상을 심어줬다.

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고우석은 20일(한국 시각) 미국 일리노이주 시카고 리글리 필드에서 열린 시카고 컵스와의 원정 경기에서 팀이 1대10으로 크게 뒤진 8회말 팀의 네 번째 투수로 등판해 1이닝 2안타 1볼넷 2탈삼진 무실점의 눈부신 위기관리 능력을 선보였다. 지난 경기에 이어 2경기 연속 무실점 행진을 이어간 고우석은 시즌 평균자책점을 종전 4.50에서 3.00까지 끌어내리며 필승조 진입의 청신호를 켰다.

팀이 1대10으로 완벽하게 승기를 내준 8회말, 마운드를 이어받은 고우석의 출발은 다소 불안했다. 첫 타자 저스틴 딘에게 제구가 흔들리며 볼넷을 내준 후 컵스의 간판타자 스즈키 세이야 대신 타석에 들어선 대타 마이클 콘포토를 날카로운 슬라이더로 삼진 처리하며 한숨을 돌렸다.

곧바로 위기가 찾아왔다. 후속 타자 마이클 부시와 알렉스 브레그먼에게 연속 안타를 허용하며 순식간에 1사 만루라는 최악의 시나리오에 직면했다. 하지만 절체절명의 순간, 고우석의 진가가 드러났다.

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타석에는 컵스의 차세대 거포 케빈 알칸타라가 섰다. 고우석은 도망가지 않고 스트라이크 존 구석구석을 찌르는 95마일(약 153㎞) 강속구로 밀어붙여 단 공 3개로 알칸타라를 꼼짝 못 하게 만드는 삼구삼진으로 돌려세웠다.

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이어 니코 호너마저 유격수 땅볼로 잡아내며 주자 3명을 모두 베이스에 묶어둔 채 무실점으로 이닝을 완벽하게 매조지었다.

이날 미네소타 트윈스는 선발 투수 제비 매튜스가 2S 이후 결정구를 던지지 못하고 컵스 타선에 난타당하며 3이닝 동안 무려 10실점(8자책)으로 완전히 무너졌다. 타선 역시 컵스 선발 이마나가 쇼타의 7이닝 무실점 역투에 꽁꽁 묶이며 단 1점을 내는 데 그쳐 1대10으로 완벽하게 무릎을 꿇었다. 2연패에 빠진 미네소타는 아메리칸리그 중부지구 3위(49승 51패)에 머물렀다.

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데렉 쉘튼 미네소타 감독은 경기 후 인터뷰에서 "오늘 경기는 초반에 완전히 기세를 내줬고 변명의 여지가 없는 참패였다. 빨리 잊고 다음 시리즈를 준비해야 한다"라며 씁쓸함을 감추지 못했다.

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하지만 고우석의 투구 내용만큼은 벤치에 깊은 신뢰를 심어주기에 충분했다. 완벽하게 마운드의 핵으로 진화하고 있는 고우석이 과연 후반기 레이스에서 미네소타 불펜의 '가장 날카로운 비밀 병기'로 우뚝 설 수 있을지 기대감이 고조되고 있다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com