'에르난데스 결별' 한화, 새 외국인 선수 짐머맨 영입…엄지 척! 각오 "한국무대 언젠가는 도전하고 싶었다" [오피셜]

사진제공=한화 이글스

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[스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 새 외국인선수 영입을 완료했다.

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한화는 20일 "브루스 짐머맨(31)을 영입했다"고 밝혔다. 계약 규모는 계약금 7만 달러, 연봉 30만 달러, 인센티브 7만 달러 등 최대 44만 달러다.

짐머맨은 신장 1m90의 장신 좌완 투수다. 한화는 "우수한 커맨드를 활용한 코너워크가 장점"이라고 소개했다.

포심의 구속은 140㎞ 중·후반대이며 슬라이더, 포크볼, 싱커, 커터, 커브 등 다양한 구종을 골고루 던진다.

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메이저리그 통산 6시즌 동안 40경기(선발 28경기)에 등판해 169⅓이닝을 소화하며 8승11패 평균자책점 5.63 129탈삼진을 기록했다. 트리플A 7시즌 통산 성적은 112경기(선발 95경기) 523이닝 30승 26패 500탈삼진.

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올 시즌 트리플A에서는 15경기에 모두 선발로 등판해 5승 3패 평균자책점 3.78을 기록했다. 세인트루이스 카디널스 소속으로 메이저리그 경기에도 한 차례 등판, 5이닝 3실점을 기록하기도 했다.

계약을 마친 짐머맨은 "한화이글스에 합류할 기회를 얻게 되어 정말 기쁘다"며 "지난 3년간 메이저리그와 마이너리그를 오가며 뛰면서 언젠가는 한국 무대에 도전해 보고 싶다는 생각을 해왔는데, 믿고 기회를 준 한화이글스 구단에 감사드린다"고 말했다.

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짐머맨은 이어 "함께 뛰었던 동료들이 KBO리그에 대해 좋은 이야기를 많이 해주었다. 최근 국제대회들을 보면서 아시아 야구의 수준이 크게 성장했다는 것을 느꼈고, 나 역시 그 무대에서 실력을 증명해 보고 싶었다"며 "팀의 현재 상황을 잘 파악해 빠르게 적응하고, 내가 팀에 도움이 될 수 있는 부분을 찾아 최선을 다하겠다"고 각오를 보였다.

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한편, 한화는 지난 19일 외국인선수 윌켈 에르난데스를 웨이버 공시했다. 에르난데스는 올 시즌 16경기에 등판해 3승6패 평균자책점 4.92을 남겼다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com