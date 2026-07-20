[오피셜]"아시아야구 잘 안다" 삼성, 日 경력자 오스틴 보스 영입, 빠른 적응 기대

오스틴 보스. AP연합

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[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈가 아리엘 후라도의 부상 대체 외국인투수를 발 빠르게 영입했다.

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미국 출신 베테랑 우완 투수 오스틴 보스(34)다. 보스는 삼성과 15만달러의 조건에 계약을 마쳤다.

1m88, 97kg의 체격의 보스는 메이저리그 통산 210경기에서 17승20패, 평균자책점 4.84, 이닝당 출루허용률(WHIP) 1.37을 기록했다.

트리플A 레벨에선 통산 99경기, 18승33패, 평균자책점 4.22, WHIP 1.36의 성적을 남겼다.

사진제공=삼성 라이온즈

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아시아 야구를 경험한 일본 프로야구 경력자다.

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지난해 지바 롯데에서 125이닝을 던지며 3승9패, 평균자책점 3.96, WHIP 1.25를 기록했다.

2026년 미국으로 돌아가 시카고, 토론토, 미네소타, 텍사스 등을 거친 뒤 부상 대체 선수로 라이온즈 일원이 됐다.

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메이저리그 통산 9이닝 당 탈삼진 8.4개, 9이닝 당 볼넷 3.3개를 기록한 바 있다.

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다양한 구종과 안정된 제구력이 장점이며 일본 야구를 경험한 만큼 KBO리그에 빠르게 적응할 전망.

보스는 국내에서 메디컬테스트를 마쳤으며, 조만간 팀 선발 로테이션에 합류할 예정이다.

오스틴 보스. AP연합

사진제공=삼성 라이온즈

계약을 마친 보스는 "NPB에서 뛰었기 때문에 아시아리그 스타일을 어느 정도 알고 있다. 물론 KBO리그는 NPB와는 약간 다른 측면이 있을 것도 같은데 여러 면에서 기대된다" 고 입단 소감을 밝혔다. 이어 "팬들을 위해 좋은 결과를 내고 싶다"고 덧붙였다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com