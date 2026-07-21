다저스 트레이드 터졌다! 159㎞ '제구 불안' 파이어볼러 영입 → 김혜성은 살아남았다

Colorado Rockies relief pitcher Seth Halvorsen throws in the sixth inning of a baseball game against the Miami Marlins Tuesday, June 30, 2026, in Denver. (AP Photo/Geneva Heffernan)

MINNEAPOLIS, MINNESOTA - JUNE 28: Manager Warren Schaeffer #4 of the Colorado Rockies takes the ball from Seth Halvorsen #54 against the Minnesota Twins during the seventh inning of the game at Target Field on June 28, 2026 in Minneapolis, Minnesota. Stephen Maturen/Getty Images/AFP (Photo by Stephen Maturen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

MINNEAPOLIS, MINNESOTA - JUNE 28: Seth Halvorsen #54 of the Colorado Rockies pitches against the Minnesota Twins during the seventh inning of the game at Target Field on June 28, 2026 in Minneapolis, Minnesota. Stephen Maturen/Getty Images/AFP (Photo by Stephen Maturen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 한동훈 기자] LA 다저스가 콜로라도 로키스와 2대1 트레이드를 단행했다. 유망주 2명을 대가로 강속구 투수를 영입했다. 김혜성은 포함되지 않았다.

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메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 21일(한국시각) 다저스가 마이너리그 선수 2명을 내주는 대가로 우완 투수 세스 할보센(26)을 영입해 불펜 깊이를 더했다고 보도했다.

할보센은 최근 오른쪽 어깨에 염증이 발견됐다. 지난 5일부터 15일짜리 부상자 명단에 올랐다. 그는 20일 트리플A에서 재활 등판을 시작했다.

할보센은 전형적인 제구 불안형 파이어볼러다.

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MLB닷컴은 '할보센은 메이저리그에서 가장 빠른 공을 던지는 투수 중 한 명이지만 제구력에 어려움을 겪은 경우가 많았다. 그는 세 시즌 71이닝 동안 볼넷 38개(9이닝 당 4.8개)를 허용했다. 2026년은 트리플A와 메이저리그를 오갔다. 콜로라도 유니폼을 입고 21경기 19이닝 평균자책점 4.74를 기록했다'고 설명했다.

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베이스볼 서번트에 따르면 할보센은 패스트볼 평균 구속이 무려 98.8마일(약 159㎞)이다. 할보센은 시카고 출신으로 2023 신인드래프트 7라운드 전체 202번에 뽑혔다. 2024년 메이저리그에 데뷔했다. 통산 75경기(선발 0회) 71이닝 3승 4패 8홀드 13세이브 평균자책점 4.31을 기록했다.

데이브 로버츠 다저스 감독은 "우리가 그의 잠재력을 끌어낼 수 있기를 바란다. 그의 재능과 능력만큼은 확실하다. 우리 구단은 그에게 큰 기대를 걸고 있다"고 말했다.

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다저스는 외야수 랜던 비두렉과 우완 투수 닉 프라소를 보냈다.

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비두렉은 올해 싱글A 256타석 동안 OPS(출루율+장타율) 0.643을 기록했다. 삼진율은 39%에 달했다. 프라소는 마이너리그 5시즌 평균자책점 3.90을 기록했다. 2022년 미치 화이트가 포함된 트레이드를 통해 다저스에 합류했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com