삼성 이재현, 리드 다시 잡는 복귀 자축 솔로포 쾅!…시즌9호 [고척 현장]

21일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 첫 번째 경기. 8회초 다시 앞서는 솔로홈런을 날린 삼성 이재현. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.21/

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 6대6의 팽팽한 균형이 유지되던 8회초, 승부의 추를 다시 삼성 라이온즈 쪽으로 끌어오는 한 방이 터졌다.삼성의 내야 핵심 이재현(23)이 끈질긴 8구 승부 끝에 팀에 다시 리드를 안기는 솔로 아치를 쏘아 올렸다.

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이재현은 21일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 원정 경기에서 9번 유격수로 선발 출전했다. 지난달 13일 골타박 부상으로 1군 엔트리에서 제외됐던 그는 한 달여 만에 돌아오게 됐다.

6-6으로 맞선 8회초 선두 타자로 나선 이재현은 상대 투수 박정훈을 상대로 귀중한 시즌 9호 솔로 홈런을 터뜨렸다.

경기 초반 4-0 리드를 잡았다가 키움의 매서운 추격에 6-6 동점을 허용한 후 선두 타자로 들어선 이재현의 집념이 돋보인 타석이었다.

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이재현은 키움의 구원 투수 박정훈을 상대로 볼카운트 2B2S 상황까지 차분하게 승부를 끌고 갔다. 박정훈의 8구째 146㎞짜리 투심 패스트볼이 스트라이크존 우상단 높게 형성되자, 이재현은 배트를 힘차게 돌렸다. 배트 중심에 완벽하게 걸린 타구는 시원하게 날아가 고척돔 가운데 담장 뒤편에 꽂혔다. 비거리 130m로 기록된 이재현의 시즌 9호 대형 솔로포였다.

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이재현의 솔로포로 삼성은 스코어를 7대6으로 다시 뒤집었다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com