2연승 롯데 중위권 렛츠고! → 김태형 감독 흐뭇 "한태양이 공수 좋은 활약" [부산 현장]

사진제공=롯데 자이언츠

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 연패 후 연승을 달리며 중위권 추격에 시동을 걸었다.

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롯데는 21일 부산 사직구장에서 열린 SSG 랜더스와 경기에서 6대2로 승리했다. 롯데는 8위를 유지했지만 6위까지 가시권에 들어왔다.

선발투수 비슬리가 6이닝 1실점 호투했다. 7회부터는 이이무라 최준용 김원중이 1이닝씩 맡아 승리를 지켰다.

리드오프 한태양이 4타수 3안타 불방망이를 휘둘렀다.

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특히 한태양은 0-1로 뒤진 6회말 2사 주자 없는 상황에 2루타를 터뜨리며 역전 발판을 마련했다.

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경기 후 김태형 롯데 감독은 "선발 투수 비슬리가 경기 초반부터 자기 공을 자신 있게 던지며 퀄리티스타트 피칭으로 마운드를 지켜줬다. 이어 나온 불펜 투수들도 자기 몫을 충분히 해줬다"고 칭찬했다.

이어서 "황성빈을 대신해 리드오프로 선발 출전한 한태양이 공, 수에서 좋은 활약을 해주었고, 6회초 선취점을 내준 상황에서 중심 타선의 집중력으로 빠르게 역전을 하며 승기를 잡을 수 있었다"고 기뻐했다.

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홈팬들을 향한 감사 인사도 빼놓지 않았다.

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김 감독은 "전반기에 이어 후반기 첫 홈경기에도 경기장을 찾아 성원을 보내주신 팬분들께 진심으로 감사드린다"고 고마워했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com