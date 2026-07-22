'야구 보면서 물놀이 한다' NC 다이노스, KIA 3연전 워터 페스티벌 개최

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[스포츠조선 나유리 기자]NC 다이노스가 7월 31일부터 8월 2일까지 창원 NC파크에서 열리는 KIA 타이거즈와의 홈 3연전을 '2026 워터 페스티벌'로 운영한다.

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워터 페스티벌은 야구와 물놀이, 공연을 결합한 NC 다이노스의 여름 대표 시즌 이벤트다. 여름 휴가철과 방학 시즌을 맞아 가족, 친구, 젊은 팬들이 함께 즐길 수 있는 다양한 체험형 콘텐츠를 마련해 NC파크를 찾는 팬들에게 특별한 여름 추억을 선사할 예정이다.

행사 기간에는 1루 응원단상과 보조단상에서 워터캐논과 워터건을 운영한다. 1루 내야 일부 좌석은 물이 직접 분사되는 집중 분사구역(104~110블록 26열까지)과 물줄기를 함께 즐길 수 있는 간접 분사구역(101~103블록, 104~110블록 27열 이상)으로 운영된다. 팬들은 응원단과 함께 물을 활용한 색다른 응원 문화를 즐기며 한여름 무더위를 시원하게 식힐 수 있다.

또한 3연전 동안 GATE 1 앞 가족공원에는 어린이와 가족 단위 관람객을 위한 스플래시존을 운영한다. 물놀이를 즐길 수 있는 공간과 다양한 프로그램을 마련해 경기 전부터 여름 축제 분위기를 만끽할 수 있도록 준비했다.

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팬들이 직접 참여하는 다양한 이벤트도 마련했다. 베스트 드레서 콘테스트, 워터건 스나이퍼 모집, 전지적 엔팬 시점 이벤트 등 현장 참여형 프로그램을 운영해 경기 관람의 재미를 더할 예정이다.

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3연전 동안에는 매일 특별 게스트가 시구와 공연을 통해 팬들과 만난다.

7월 31일에는 그룹 비보이즈가 승리기원 시구·시타를 맡고, 경기 종료 후 특별공연을 펼친다.

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8월 1일에는 가수 겸 배우 차학연이 승리기원 시구자로 나선다. 경기 전에는 랠리 다이노스 김수현, 임종덕 응원단장, 이창호 부응원단장이 함께하는 특별공연과 경기 후 팬 참여형 디제잉 이벤트 '종덕PT'가 진행된다.

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8월 2일에는 가수 펀치가 승리기원 시구와 특별공연을 선보인다. 경기 전에는 이창호 부응원단장이 팬들과 함께하는 게릴라 콘서트를 진행하며 축제의 마지막을 장식할 예정이다.

이 밖에도 경남문화예술진흥원 연계 공연과 오픈 프랙티스, 랠리 다이노스 공연 등 다양한 문화 콘텐츠를 함께 운영해 야구장을 찾은 팬들에게 더욱 풍성한 즐길 거리를 제공한다.

=나유리기자 youll@sportschosun.com