"34승? 홈런 이틀에 하나씩 쳐라(웃음)" → 롯데 대반격 희망. 김태형 감독이 강조한 '승수' 보다 중요한 것은 [부산 현장]

3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 롯데가 KT에 승리했다. 경기 종료 후 한동희와 함께 승리 기념 포즈를 취하는 롯데 선수들. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.03/

16일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 삼성 선수들과 인사를 나누는 롯데 김태형 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.16/

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 남은 55경기에서 34승을 거두면 어떻게 될까. 74승 2무 68패. 지난해 정규시즌 4위 삼성 라이온즈와 정확히 똑같은 승률이다.

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롯데 중심타자 한동희에 따르면 선수단이 자체적으로 후반기 목표를 설정했다. 롯데는 21일 부산 SSG전 승리하며 라커룸에 적힌 '35승'을 '34승'으로 수정했다. 55경기에서 34승 21패, 6할이 살짝 넘는 승률(0.618). 매우 어려운 도전이지만 결코 불가능도 아니다.

김태형 롯데 감독은 숫자도 중요하지만 내용이 더 중요하다고 강조했다.

김 감독은 "물론 지금 우리 페이스가 좋아지고 있다. 하지만 선수들의 수준이 조금 더 올라와야 한다. 올라올 것 같은데 떨어지기를 반복하고 있다. 올라오겠다 싶으면 또 내려간다. 나는 승수는 계산하지 않는다"고 밝혔다.

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34승을 말한 한동희에게는 "홈런 이틀에 하나씩 치라고 전해달라"며 웃었다.

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전날 롯데는 흠 잡을 곳 없는 경기력을 선보였다. SSG를 6대2로 깔끔하게 제압했다. 선발투수 비슬리가 6이닝을 1실점으로 막았다. 7회 8회 9회를 필승조 이이무라 최준용 김원중이 정리했다. 6회말 리드를 잡은 롯데 타선은 8회말 쐐기점까지 확실하게 뽑았다.

김 감독은 "이게 가장 이기는 승리 공식이다. 이렇게 계속 잘 돼야 위로 갈 수 있다"며 만족감을 나타냈다.

2일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 8회초 1사 1,2루 롯데 레이예스가 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.02/

8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 롯데 선수들이 미팅을 갖고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.08/

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관건은 공격력이다.

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김 감독은 "투수들은 어느 정도 잘해주고 있다. 타선이 더 살아나야 한다. 이제 라인업이 거의 정상적으로 돌아왔다. (유)강남이만 올라오면 된다. 이 선수들이 좀 힘을 내줘야 한다. 그래야 우리가 조금 더 위로 올라갈 수 있다"고 짚었다.

이날 롯데는 캡틴 전준우가 드디어 복귀했다. 전준우는 올해 타격 슬럼프에 빠졌다. 52경기 193타석 타율 2할2푼5리를 기록했다. 지난 6월 19일 2군으로 내려갔다가 거의 1개월이 지나서 돌아온 것이다. 전준우는 퓨처스리그서 최근 10경기 타율 4할9리로 타격감을 끌어올렸다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com