'2용타도 장착했고..' 삼성전 7연패, 이유를 묻자… 이유있는 자신감 "전반기와는 이것이 다르다"

사진제공=삼성 라이온즈

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[고척=스포츠조선 정현석 기자]키움 히어로즈가 삼성 라이온즈전 연패 탈출과 분위기 반전에 나선다. 최근 삼성전 7연패 수렁에 빠져 있지만, 설종진 감독은 "그때와 지금은 타격 흐름이 다르다"며 자신감을 드러냈다.

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설종진 키움 감독은 22일 고척스카이돔에서 열리는 삼성 라이온즈와의 주중 3연전 두 번째 경기를 앞두고 타선의 흐름에 대한 긍정적인 전망을 내놓았다.

키움은 올 시즌 삼성전에서 극과극 행보를 보였다.

지난 4월 24일부터 26일까지 펼쳐진 고척 3연전에서는 3연승(6대4, 4대2, 2대0)을 거두며 기세를 올렸으나, 이후 맞대결에서는 일방적으로 밀렸다.

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5월 대구 3연전(11대1, 2대1, 6대0)과 6월 대구 3연전(4대1, 1대0, 4대3)을 모두 싹쓸이당한 데 이어, 전날(21일) 고척 첫 경기마저 6대8로 패하며 어느덧 삼성전 7연패를 기록 중이다.

사진제공=삼성 라이온즈

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상대 전적 열세에 대해 묻자 설 감독은 "일단 대구 원정에서는 타격이 좀처럼 터지지 않았다. 전반기 전체적으로 타격에서 많이 밀렸던 것이 사실"이라고 돌아봤다.

하지만 현재 팀의 타격 페이스가 전반기와는 확연히 다르다고 강조했다.

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설 감독은 "어제(21일)는 타격이 좀 터져줬다. 지금은 전체적인 타격 밸런스가 괜찮다고 본다"며 "어제도 그렇고, 오늘과 내일 경기 역시 좋은 경기를 펼칠 수 있을 것으로 생각한다"고 타선의 힘을 바탕으로 반격을 다짐했다. 키움은 NC에서 방출된 맷 데이비슨을 영입해 2명의 외인타자 시스템을 갖추며 타선의 힘을 보완했다. 전날인 21일 삼성전도 비록 패했지만 0-6으로 뒤지던 경기를 6-6까지 따라붙는 저력을 보이며 삼성의 간담을 서늘하게 했다.

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이날 삼성은 육성선수 출신으로 통산 두번째 선발 등판에 나서는 우완 김백산을 내세운다. 생소한 투수를 상대해야 하는 부담감에 대해 설 감독은 "구체적이고 디테일한 전략을 모두 밝힐 수는 없지만, 전력분석팀을 통해 해당 투수의 장단점을 명확히 파악해 선수들에게 전달했다"고 전했다.

21일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 첫 번째 경기. 5회말 키움 데이비슨이 투런홈런을 날렸다. 설종진 감독과 하이파이브를 나누고 있는 데이비슨. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.21/

이어 "지금 우리 선수들의 전체적인 타격감이 좋다. 어떤 투수가 나와도 충분히 경쟁력 있는 경기를 펼칠 수 있을 것"이라며 타선에 대한 믿음을 보였다.

키움은 서건창(2루수) 추재현(중견수) 데이비슨(1루수) 히우라(좌익수) 김웅빈(지명타자) 박찬혁(우익수) 김건희(포수) 권혁빈(유격수) 여동욱(3루수)으로 선발 라인업을 꾸렸다.

전날 5번을 쳤던 임병욱이 빠지고 여동욱이 9번에 들어간 것이 특징. 전날 홈런을 친 김웅빈이 중심타선으로 상향 배치됐다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com