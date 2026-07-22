결과론이라 어렵다.. 이로운을 그때 올려야 했을까 → 사령탑은 잠도 못 자고 괴로워했다 [부산 현장]

3일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 롯데-SSG전. 7회초 등판한 이로운이 투구하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.3/

7일 잠실야구장에서 열린 SSG와 두산의 경기, SSG 이로운이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.07/

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] "우리 팀에서 제일 좋은 (이)로운이를 냈는데.."

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이숭용 SSG 랜더스 감독이 선발투수 교체 타이밍을 복기하느라 잠도 못 잤다. 호투하던 선발투수가 흔들려서 필승조를 바로 붙였는데 거기서 무너져버린 것이다.

SSG는 21일 부산 롯데전 2대6 역전패를 당했다.

1-0으로 앞선 6회말이 승부처였다.

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선발투수 타케다가 5회까지 무실점, 6회말도 아웃카운트 2개를 무난하게 잡아냈다.

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타케다가 갑자기 흔들렸다. 2사 후에 한태양에게 2루타를 맞고 고승민에게 연속 안타를 허용했다. 1-1 동점이 됐다. 여기서 레이예스에게 다시 안타를 맞았다.

2사 1, 3루 한동희 타석에 SSG가 움직였다. 타케다를 내리고 이로운을 구원 투입했다. 이로운은 올해 5승 3패 7홀드 평균자책점 6.45를 기록했다.

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이로운은 한동희에게 좌중간 2루타, 나승엽에게 좌중간 적시타를 맞았다. 승계주자를 전부 들여보냈다. 그리고 다시 김민과 교체됐다. 여기서 1-4로 뒤집힌 SSG는 다시 흐름을 가져오지 못했다.

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이 감독은 타케다를 바꾼 타이밍이 패착이었을까 자책했다. 타케다의 투구수는 83개. 4일 쉬고 일요일 등판임을 고려하면 고민이 될 수밖에 없었다.

이 감독은 "타케다가 너무 잘 던져줬다. 잠을 많이 설쳤다. 힘이 떨어졌다고 봤다. 우리 팀에서 제일 좋은 로운이를 냈는데 그게 또 생각만큼 안 됐다. 계속 리셋도 해보고 돌려서 보기도 했다. 결과론이니까"라며 아쉬워했다.

1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 롯데와 SSG의 경기. SSG 이로운이 역투하고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.01/

타케다를 놔뒀다가 대량실점으로 이어졌다면 투수교체 타이밍을 놓쳤다는 비판을 피할 수 없다.

이 감독은 "6회까지 맡겼어야 했을까. 퀄리티스타트를 했으면 또 자신감이 생기지 않았을까. 여러 가지 생각이 들었다. 레이예스에게 던진 공이 몸쪽에 잘 들어갔는데 안타가 됐다. 힘이 떨어졌다고 판단했다"고 돌아봤다.

타케다가 그동안 신뢰를 확실하게 쌓지 못한 탓도 있다. 타케다는 올해 16경기 평균자책점이 7.22로 높다. 이 감독은 "타케다가 잘 던지다가 무너지는 경향도 있었다. 그래서 빨리 움직였던 건데 결과가 안 좋았다"며 입맛을 다셨다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com