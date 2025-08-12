스포츠조선

대표팀 외곽 수비 에이스 정성우. 반전의 맹활약. 강 혁 감독은 어떻게 평가하고 있을까

기사입력 2025-08-13 05:40


대표팀 외곽 수비 에이스 정성우. 반전의 맹활약. 강 혁 감독은 어떻게 …
정성우(오른쪽)와 문정현. 사진출처=아시아컵 홈페이지

대표팀 외곽 수비 에이스 정성우. 반전의 맹활약. 강 혁 감독은 어떻게 …
가스공사 강혁 감독. 사진제공=KBL

[대구=스포츠조선 류동혁 기자] 사우디 제다에서 열리고 있는 2025 남자농구 아시아컵. 한국 대표팀은 '원 팀'의 위력을 보여주고 있다.

반전의 경기력으로 돌풍을 일으키고 있다. 그 중 강력한 수비력으로 조명받는 선수는 정성우다.

가스공사의 주전 가드이자, KBL 최고의 수비수다. 그는 저돌적 압박과 강력한 맨투맨 수비로 대표팀 승리에 기여하고 있다.

특히, 아시아컵 최대 고비였던 카타르전에서 핵심 에이스 브랜든 굿윈을 꽁꽁 묶으면서 더욱 주목받았다.

대표팀 에이스 이현중은 항상 인터뷰에서 "득점 뿐만 아니라 수비를 열심히 하는 팀원 덕분에 승리를 할 수 있었다"고 언급한다. 외곽 수비의 핵심은 정성우, 골밑 수비의 핵심은 이승현이다.

정성우는 그동안 강력한 수비력을 지녔지만, 공격의 약점 때문에 과소평가받았다. 하지만, 이번 대표팀 활약으로 완벽한 반전을 만들어냈다.

정성우의 소속팀 가스공사 강 혁 감독은 정성우의 활약을 어떻게 바라보고 있을까.

강 감독은 12일 대구에서 열린 한국가스공사 미디어데이에서 "정성우는 지난 시즌 최우수 수비 선수였다. 정성우만의 강점이 제대로 나왔다고 생각한다"며 "FA로 KT에서 데려왔던 이유가 압박 수비와 거기에 따른 긍정적 분위기 전파였다. 이번 대표팀에서도 정성우의 강한 수비력과 거기에 따른 좋은 영향이 자연스럽게 퍼진 것 같다"고 했다.

또 "코트에 들어가면 몸을 갈아서 농구하는 친구다. 대표팀에 큰 도움이 되면 좋겠고, 부상없이 잘 돌아왔으면 한다"고 했다.대구=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조혜련, 성접대 루머에 억울 "나보고 포주라고…말도 안 되는 얘기" ('신여성')

2.

황혜영, '100억 쇼핑몰' 휴식 중 금테크 대박났다..."이 맛에 금테크 하지요" ('황혜영이다')

3.

이병헌, ♥이민정 '눈 퉁퉁' 울어도 무심 "이해 못하겠어"

4.

[SC이슈] 김범수 SBS 전 아나운서 계좌, 김건희 여사 ‘차명 거래’ 통화 등장…의혹 커져

5.

'故김수미 며느리' 서효림, '샤넬·에르메스' 명품 신발 수두룩.."욕 바가지로 먹을 듯"

스포츠 많이본뉴스
1.

"사과방송에 더 화가 났지만..." '틱 발언' 피해 문보경에 TJB대전방송 대표이사, 이지완 국장 수원 찾아 직접 사과[수원 현장]

2.

폰세 KBO리그 역사 썼다! 최초 15연승&최소 200K…'김경문 감독 1000승' 한화 2연승→롯데 4연패 [대전 리뷰]

3.

[속보] '방출 0순위' 김민재 상상도 못했던 대반전 가능성...파트너의 맨유행 폭주 '뮌헨 초비상'

4.

'SON 영입' LA FC는 아시아를 품은 것과 다름없다.."韓→美 수출 20%,2년 내 막대한 수익 기대"

5.

한화가 40년 만에 세운 기록, 미국에서도 나왔다! → 이 팀은 벌써 70승 넘어

스포츠 많이본뉴스
1.

"사과방송에 더 화가 났지만..." '틱 발언' 피해 문보경에 TJB대전방송 대표이사, 이지완 국장 수원 찾아 직접 사과[수원 현장]

2.

폰세 KBO리그 역사 썼다! 최초 15연승&최소 200K…'김경문 감독 1000승' 한화 2연승→롯데 4연패 [대전 리뷰]

3.

[속보] '방출 0순위' 김민재 상상도 못했던 대반전 가능성...파트너의 맨유행 폭주 '뮌헨 초비상'

4.

'SON 영입' LA FC는 아시아를 품은 것과 다름없다.."韓→美 수출 20%,2년 내 막대한 수익 기대"

5.

한화가 40년 만에 세운 기록, 미국에서도 나왔다! → 이 팀은 벌써 70승 넘어

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.