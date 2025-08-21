스포츠조선

WKBL 트라이아웃 더욱 중요해졌다. 1순위 이가현, 파격 3순위 고리미. 신한은행 최윤아 감독, KB 김완수 감독의 선택 이유

최종수정 2025-08-21 11:20

WKBL 트라이아웃 더욱 중요해졌다. 1순위 이가현, 파격 3순위 고리미…
신한은행 최윤아 감독과 이가현. 사진제공=WKBL

WKBL 트라이아웃 더욱 중요해졌다. 1순위 이가현, 파격 3순위 고리미…
KB 김완수 감독과 고리미. 사진제공=WKBL

[스포츠조선 류동혁 기자] 트라이아웃의 위력이다.

올해도 WKBL 신인드래프트는 현장에서 많은 변수를 보여줬다. 트라이아웃을 통해 마음을 굳히거나, 의외의 선택을 했다. 강력한 변수였다.

지난 20일 부천실내체육관에서 열린 2025~2026시즌 WKBL 신인드래프트.

1순위 지명권을 획득한 인천 신한은행 최윤아 감독은 강력한 1순위 후보 이가현(18)에 대한 확신을 얻었다.

신인드래프트 빅2로 평가받았던 선수는 이가현과 온양여고 가드 이원정이었다.

1m80의 준수한 높이에 탄탄한 기본기를 지닌 이가현은 고교 농구를 대표하는 포워드다. 정확한 미드 점퍼, 탄탄한 수비력, 그리고 오프 더 볼 무브 등 좋은 농구 아이큐를 지녔다는 평가를 받고 있다.

단, 무릎 수술에 대한 우려와 스피드에 대한 약점이 있었다.

이원정은 고교 최고 가드 중 한 명이다. 뛰어난 스피드와 드라이브 앤 킥이 위력적이다. 하지만, 슈팅에 약점이 있다는 평가를 받고 있다.


신한은행의 선택은 이가현이었다.

일단, 윙스팬이 매력적이었다. 이가현은 이날 진행된 드래프트 컴바인에서 1m89의 윙스팬으로 총 40명 선수 중 1위를 차지했다.

게다가 트라이아웃에서도 인상적 모습을 보였다. 신한은행 최윤아 감독은 "이가현을 1순위로 염두에 뒀던 것은 맞다. 단, 컴바인과 트라이아웃에서 확신을 가졌다. 긴 윙스팬이 인상적이었고, 예상보다 움직임과 농구 센스가 좋았다"고 했다.

3순위부터는 사실 안개 속이었다. 빅2를 제외하면 고만고만한 선수들이 많다는 의견이었다. 팀 상황, 그리고 트라이아웃 경기력에 따라 픽이 요동칠 수 있었다.

결국 3순위 지명권을 획득한 청주 KB는 의외의 선택을 했다. 사천시청에서 활약한 재일교포 고리미를 선택했다. 1m76의 포워드 고리미는 일본 뮤코카와여대를 졸업한 뒤 사천시청에서 활약했다.

KB 김완수 감독은 "5대5 농구를 한 적이 별로 없는 선수다. 트라이아웃에서 잠재력을 봤다. 좋은 움직임과 기본기가 탄탄하다는 점에 주목했다. 잠재력을 높게 평가해 3순위로 지명했다"고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김희철, 동성연애설 입 열었다 "미쓰라진과 열애설, 타블로가 이상하게 봐"[SC리뷰]

2.

박선영, 눈물의 가정사 고백.."어머니 잃고 전 재산까지…"

3.

'故 최진실 딸' 최준희, '미스트롯4' 출연 거절 "제가 왜 나가는데요"[SCin스타]

4.

'49세 미코출신' 설수현, 75kg→54kg 감량비결 "달걀 2개+물구나무"[SC리뷰]

5.

김태희, ♥비 이미지 관리 폭로 "딸들에게도 열심히 관리" ('유퀴즈')

스포츠 많이본뉴스
1.

'파격' 중국, 손흥민 펑펑 울린 감독에 공식 제안!...벤투도, 클린스만도, 한국인 감독도 아니었다

2.

'충격 하이재킹→토트넘 멘붕' BBC "에제, 아스널 이적 선호"…이적료 1100억에 곧 합류

3.

'중계 화면도 스윙같았는데...' KBO판독은 노스윙. 처음으로 '삼진 경기 끝'이 '풀카운트 경기 진행'으로 변경. 하지만 롯데 10연패는 막지 못했다[잠실 현장]

4.

"닭 쫓던 개,토트넘" 'SON대체자' 크팰의 王,아스널에게 하이재킹 당했다

5.

이거 정상인가 비정상인가, '0.307' 양 리그 12개팀 3할 타자가 딱 1명뿐, KBO리그 11명-메이저리그 8명[민창기의 일본야구]

스포츠 많이본뉴스
1.

'파격' 중국, 손흥민 펑펑 울린 감독에 공식 제안!...벤투도, 클린스만도, 한국인 감독도 아니었다

2.

'충격 하이재킹→토트넘 멘붕' BBC "에제, 아스널 이적 선호"…이적료 1100억에 곧 합류

3.

'중계 화면도 스윙같았는데...' KBO판독은 노스윙. 처음으로 '삼진 경기 끝'이 '풀카운트 경기 진행'으로 변경. 하지만 롯데 10연패는 막지 못했다[잠실 현장]

4.

"닭 쫓던 개,토트넘" 'SON대체자' 크팰의 王,아스널에게 하이재킹 당했다

5.

이거 정상인가 비정상인가, '0.307' 양 리그 12개팀 3할 타자가 딱 1명뿐, KBO리그 11명-메이저리그 8명[민창기의 일본야구]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.