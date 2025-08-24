3년 580억원 단숨에 무산. 도박혐의 말릭 비즐리 혐의 벗는다. 디트로…

스포츠조선

3년 580억원 단숨에 무산. 도박혐의 말릭 비즐리 혐의 벗는다. 디트로이트 등 러브콜 다시 들어온다

기사입력 2025-08-24 21:29


FILE - Detroit Pistons guard Malik Beasley (5) celebrates after scoring against the New York Knicks during the first half of Game 6 of an NBA basketball first-round playoff series Thursday, May 1, 2025, in Detroit. (AP Photo/Duane Burleson, File) FILE PHOTO

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 류동혁 기자] 3년 580억원의 거래가 무산된 말릭 비즐리가 도박 혐의를 벗어날 가능성이 높아졌다.

미국 ESPN은 24일(이하 한국시각) '말릭 비즐리는 더 이상 연방 도박 조사의 대상이 아니라고 그의 변호사 스티브 헤이니와 마이크 샤흐터가 발표했다. 비즐리는 FA 계약을 재개할 가능성이 있다고 했다'고 보도했다.

비즐리의 두 변호사는 2023~2024시즌 동안 NBA 경기 도박 및 베팅에 관한 비즐리의 혐의는 말소됐다고 발표했다.

ESPN은 비즐리의 변호사 스티브 헤이니와 인터뷰했다. 그는 '이 조사가 시작된 지 몇 달이 지났다. 말릭은 아직 기소되지 않은 상태다. 혐의, 기소 또는 유죄 판결이 없는 혐의는 무죄 추정의 원칙을 가져야 하고, 말릭이 조사 대상에서 벗어났다는 것을 의미하는 것'이라고 했다.

이 사건을 담당하고 있는 뉴욕 동부 지방검찰청은 이 부분에 대해 논평을 거부했다.

지난 6월29일 말릭 비즐리는 도박 혐의에 대해 연봉 조사를 받고 있다고 보도됐다. 결국 모든 FA 협상과 제안이 중단됐다.

NBA 최고 슈터 중 한 명으로 평가받는 비즐리는 디트로이트 피스톤스와 3년 4200만 달러(약 581억원)의 계약을 체결할 예정이었지만, 백지화가 됐다. 게다가 비즐리에게 관심이 있었던 구단들도 모두 러브콜을 철회했다.


비즐리는 2024~2025시즌 식스맨상 투표에서 2위를 차지했다.

지난 시즌 82경기에 출전, 평균 16.3득점을 기록했다. 게다가 319개의 3점슛을 성공시켰는데, 디트로이트 역사상 한 시즌 최다 기록이다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

