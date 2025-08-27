스포츠조선

대충격! 디펜딩 MVP SGA, 차기 MVP 레이스 3위. 1위는 요키치, 도대체 2위는 누굴까?

기사입력 2025-08-27 17:20


대충격! 디펜딩 MVP SGA, 차기 MVP 레이스 3위. 1위는 요키치…
대충격! 디펜딩 MVP SGA, 차기 MVP 레이스 3위. 1위는 요키치…
[스포츠조선 류동혁 기자] 샤이 길저스 알렉산더의 2025~2026시즌 MVP 예상 순위는 충격적이다. 3위다.

지난 시즌 길저스 알렉산더는 기량이 만개했다. 오클라호마시티 선더의 서부 우승을 이끌었다. 니콜라 요키치를 제치고 정규리그 MVP를 차지했다. 컨퍼런스 MVP, 파이널 MVP까지 올랐다. 오클라호마는 최후의 승자가 됐다.

길저스 알렉산더는 올 시즌 더욱 강력해질 수 있다. 게다가 소속팀 오클라호마는 다음 시즌 최고의 팀으로 평가받고 있다.

미국 ESPN은 27일(한국시각) '차기시즌 MVP 후보' 전문가 예상을 발표했다.

1위는 니콜라 요키치였다.

요키치는 현역 최고의 빅맨이자 현역 최고의 선수다. 빅맨이지만, 역대급 패싱 능력을 지니고 있고, 경기 지배력은 강력하다. 덴버는 올 시즌 마이클 포터 주니어가 팀을 떠났지만, 팀 전력을 알차게 보강했다.

요키치는 최근 4년간 트리플 더블급 개인 데이터를 생산하고 있다. 즉, 팀 성적만 갖추면 요키치는 정규리그 MVP가 될 가능성이 높다.

지난 시즌 길저스 알렉산더에게 최고의 자리를 내줬지만, 개인 데이터는 압도적이었다. 게다가 요키치에게는 피로감이 있었고, 길저스 알렉산더는 팀 성적 뿐만 아니라 MVP로서 딱 맞는 스토리가 있었다.


이 두 가지 변수가 지난 시즌에 해소됐다. 요키치가 지난 시즌과 같은 맹활약을 펼친다면 가장 강력한 MVP가 될 수 있다.

2위는 충격적이다. 루카 돈치치다. LA 레이커스의 절대 에이스로 완벽하게 자리매김한 돈치치는 그동안 우려했던 몸상태와 부상 변수를 최소화하고 있다. 비 시즌 철저한 식단관리와 맹훈련으로 육체를 개조했다.

유로바스켓 평가전에서 돈치치는 공격 뿐만 아니라 수비에서도 엄청난 공헌도를 보이면서 심상치 않은 모습을 보였다.

3위는 길저스 알렉산더, 4위는 야니스 아데토쿤보와 앤서니 에드워즈가 차지했고, 6위는 케빈 듀란트가 이름을 올렸다.

이 매체는 '지난 시즌 니콜라 요키치와 샤이 길저스-알렉산더의 정면 대결은 임팩트가 강력했다. MVP를 이미 3차례 수상한 요키치는 프리시즌 설문조사에서 강력한 MVP 후보로 올라섰다. 또, 투표 인단은 루카 돈치치의 오프시즌 변신에 깊은 인상을 받은 것 같다'며 '길저스 알렉산더는 오클라호마를 챔피언십 수준으로 끌어올렸고 이를 통해 MVP로 인정받았다. 그는 좀 더 강력한 퍼포먼스를 발휘해야 MVP 2연패를 달성할 수 있다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

