[박신자컵 현장리뷰]단 8명이 싸웠다 '韓 대표' KB 아름다웠던 도전,…

|
|
[부산=스포츠조선 김가을 기자]2025년 박신자컵 결승전은 일본 팀 '집안 싸움'으로 확정됐다. 대한민국의 마지막 희망이었던 청주 KB스타즈가 결승 문턱에서 고개를 숙였다.
|
|
후지쯔는 조별리그 A조에서 부산 BNK(62대52)-용인 삼성생명(68대57)-사라고사(67대80)-아산 우리은행(64대63)과 경쟁했다. 3승1패를 기록했다. 다만, 상대 전적에서 패해 조 2위로 4강에 올랐다.
KB는 2021년에 이어 4년 만의 정상 탈환을 노렸다. '주최국' 한국 팀으로는 유일하게 4강에 오른 만큼 책임감은 더욱 컸다. 부상 변수가 있었다. '에이스' 박지수가 국제농구연맹(FIBA) 여자농구 아시아컵에서 어깨를 다쳐 재활에 몰두하고 있다. 대회 중엔 이채은 이윤미 나윤정이 줄줄이 부상으로 이탈했다.
|
|
2쿼터 두 팀이 엎치락뒤치락 팽팽한 경기를 펼쳤다. 후지쯔가 집중력을 먼저 발휘했다. 미야자와 유키가 연달아 득점했다. KB가 작전 시간을 요청했다. 허예은의 3점슛으로 응수했다. 후지쯔도 곧바로 타임을 불렀다. 후지쯔는 하나시 사키, 미야시타 키호가 3점슛을 연거푸 꽂아 넣으며 점수 차를 벌렸다. 후지쯔가 45-30으로 앞선 채 전반을 마감했다.
후반 들어 점수 차는 더욱 벌어졌다. 후지쯔는 KB 외곽을 노렸다. KB는 크게 흔들렸다. 3쿼터 시작 4분여 만에 33-54로 밀렸다. KB는 작전 시간을 통해 반전을 꾀했다. 강이슬 허예은이 득점포를 가동하며 추격했다. KB는 50-61까지 추격하며 3쿼터를 마쳤다.
4쿼터 초반도 KB의 분위기였다. 허예은의 3점슛에 강이슬의 골밑 득점이 나왔다. 경기 종료 3분 5초를 남기곤 68-73까지 따라붙었다. 당황한 후지쯔는 작전 시간을 요청했다. KB의 손끝은 뜨거웠다. 강이슬의 득점으로 3점 차까지 쫓아갔다. 하지만 후지쯔는 미야시타 키호의 득점으로 급한 불을 껐고, 반대로 KB는 실책으로 아쉬움을 남겼다. KB는 마지막 작전 시간을 요청해 뒤집기에 도전했다. 양지수의 '득점 인정 반칙'으로 추격했다. 하지만 경기를 뒤집지 못한 채 막을 내렸다. 후지쯔가 결승행 티켓을 거머쥐었다.
부산=김가을 기자 epi17@sportschosun.com