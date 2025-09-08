역시 할렐루카. 42점 대폭발 돈치치 원맨쇼. 슬로베니아 8강 진출. 비…

스포츠조선

기사입력 2025-09-08 04:53


[스포츠조선 류동혁 기자] 역시 할렐루카다. 루카 돈치치가 무려 42득점을 폭발시키며 슬로베니아를 8강으로 이끌었다.

슬로베니아는 8일(한국시각) 라트비아 리가에서 열린 2025 FIBA 유로바스켓 16강전에서 이탈리아를 84대77로 눌렀다.

슬로베니아는 돈치치에 대한 의존도가 극대화된 상황이다. 조별 예선에서 2연패를 당하면서 불안한 출발을 보였다.

하지만, 돈치치의 맹활약으로 이후 3연승을 달린 슬로베니아는 언더독으로 평가받은 16강전에서 이탈리아마저 잡아냈다.

토너먼트에서 슈퍼 에이스의 존재감이 얼마나 중요한 지 보여준 경기였다.

돈치치는 1쿼터부터 폭발했다. 무려 22점을 폭발시키면서 슬로베니아의 공격을 하드캐리했다.

돈치치는 이날 쾌조의 슈팅 감각을 보였다. 특유의 헤지테이션을 가미한 골밑 돌파와 플로터, 그리고 찰나의 오픈 찬스를 놓치지 않는 3점슈팅으로 이탈리아 수비를 맹폭했다.

전반전에만 무려 팀 득점의 절반인 25점을 퍼부은 돈치치. 슬로베니아는 50-40, 10점 차 리드를 잡아내면서 전반을 마쳤다.


3쿼터 돈치치를 앞세운 슬로베니아는 더욱 간격을 넓혔다. 무려 16점 차 리드를 빌리면서 3쿼터를 종료했다.

하지만, 이탈리아의 반격도 만만치 않았다. 전반부터 공격을 진두지휘한 돈치치는 체력적 부담감을 느꼈고, 슬로베니아의 공격은 효율성이 떨어졌다.

결국 이탈리아는 맹추격, 1점 차까지 추격했다. 이 상황에서 돈치치는 천금같은 자유투를 넣으면서 승부를 마무리했다.

8강에 오른 슬로베니아는 강력한 우승후보 독일과 맞대결을 펼친다. 독일은 에이스 데니스 슈뢰더와 NBA 올랜도 매직의 에이스 프란츠 바그너가 버틴 팀이다.

슬로베니아보다 전력 자체는 한 단계 우위라고 평가받는 팀이다.

하지만, 슬로베니아는 슈퍼 에이스 돈치치가 있다. 돈치치는 지난 시즌이 끝난 뒤 곧바로 육체 개조에 들어갔다. 하루 두 차례 서킷 트레닝을 포함한 고강도 훈련으로 담금질을 했다. 게다가 글루텐 프리의 식단 조절까지 하면서 체중 논란을 잠재웠다. 이같은 비 시즌 맹훈련 효과가 유로 바스켓에서 나타나고 있다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

