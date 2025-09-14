스포츠조선

돈치치 공백! 최고의 강점, 6개월 만에 아킬레스건으로 변했다. 美 매체 "돈치치, 어빙없는 댈러스, 플레이메이킹 최대 약점"

기사입력 2025-09-15 05:17


[스포츠조선 류동혁 기자] 최고의 강점이 최악의 약점으로 변했다. 루카 돈치치 트레이드 후유증이다.

지난 시즌 댈러스는 외곽의 핵심이 너무나 강력했다. 리그 최고 수준이었다.

돈치치는 메인 볼 핸들러로 리그 최고 수준이었다. 게다가 카이리 어빙까지 함께 했다. 외곽에서 수비를 부수면서 들어갔다.

돈치치는 특유의 2대2 능력과 천재적 게임 조율로 댈러스 프론트 코트를 조율했고, 어빙은 뛰어난 테크닉을 바탕으로 상대 수비를 흔들면서 샷 크리에이팅 능력을 과시했다.

돈치치와 어빙의 온 볼 비율에 신경써야 할 정도로 메인 볼 핸들러는 댈러스의 최대 강점이었다.

그런데, 불과 한 시즌만에 완전히 바뀌었다. '

미국 ESPN은 14일(한국시각) NBA 30개 팀의 아킬레스건을 진단했다.

댈러스의 가장 큰 약점은 플레이메이킹, 즉 메인 볼 핸들러의 부족이었다.

이 매체는 '댈러스의 가장 큰 아킬레스건은 플레이메이킹이다. 앤서니 데이비스의 합류로 댈러스의 프론트 코트는 좋아졌다. 하지만, 외곽에 문제가 있다'며 '댈러스는 대형 신인 쿠퍼 플래그를 데려왔지만, 그 역시 메인 볼 핸들러로는 불안하다. 돈치치는 없고, 카이리 어빙은 부상으로 나오지 못한다. 댈러스의 메인 볼 핸들러는 디앤젤로 러셀이다. 지난 시즌 LA 레이커스가 큰 활약을 펼치지 못한 불안한 핸들러다'라고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

