스포츠조선

"수비가 될까?" LA 레이커스 치명적 약점. 美 ESPN "LAL 아킬레스건, 돈치치와 르브론, 수비 약점"

기사입력 2025-09-16 18:31


"수비가 될까?" LA 레이커스 치명적 약점. 美 ESPN "LAL 아킬…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 류동혁 기자] 과연 수비가 될까.

LA 레이커스에 대한 의문점이다. 미국 ESPN의 지적이다.

ESPN은 16일(한국시각) NBA 30개 팀의 아킬레스건을 평가했다.

LA 레이커스는 르브론 제임스가 5260만 달러의 플레이어 옵션으로 잔류를 결정했다. 트레이드 설이 끊이지 않지만, 결국 잔류했다.

LA 레이커스는 루카 돈치치에게 권력 이동이 완료된 상황이다. LA 레이커스, 돈치치, 르브론 모두 잘 알고 있다. 불편한 동거다.

하지만, 여전히 LA 레이커스는 서부 플레이오프 진출은 가능하다는 평가를 받고 있다.

디안드레 에이튼을 빅맨으로 영입했다. 가장 핵심은 역시 돈치치와 르브론의 원-투 펀치다.

돈치치는 비 시즌 육체 개조에 성공했다. 몸무게 그리고 부상 논란을 완벽하게 잠재웠다.


유로바스켓에서 돈치치는 여전한 득점력과 메인 볼 핸들러 능력 뿐만 아니라 수비에서도 공헌도가 높은 모습을 보였다. 활동력도 좋아졌다. 단, 수비력이 평균 이상은 아니다.

르브론은 여전히 경쟁력이 뛰어나다. 리그 최상급 능력을 보이고 있다. 단, 수비에서는 약점을 계속 노출하고 있다. 여기에 LA 레이커스는 오스틴 리브스가 있다. 역시 수비가 좋은 선수가 아니다.

LA 레이커스는 핵심 수비수 도리안 핀리-스미스가 없다. 휴스턴으로 이적했다. 마커스 스마트를 데려왔다. 리그 최고 수비수 중 한 명이다. 단, 그의 역할은 한정적일 수밖에 없다.

이 매체는 'LA 레이커스 외곽 트리오 루카 돈치치, 르브론 제임스, 오스틴 리브스가 공격적으로 강하다. 하지만 수비적으로 제한적이다. 핵심 수비수 도리안 피니-스미스는 없다. 마커스 스마트를 데려왔지만, 외곽 수비는 여전히 LA 레이커스의 아킬레스건이 될 가능성이 높다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 딸, 10개월에 父 인기 넘은 '최연소 셀럽'...사진 요청→팬서비스 '척척'

2.

김대희, 미모의 딸 연세대 보낸 비결 "공부에는 철저히 무관심" ('조동아리')

3.

[SC현장] "내 돈 아니니까"..넷플릭스 만난 '크라임씬 제로', 스케일 커지고 초심 찾았다 (종합)

4.

김일우, 박선영 손 마사지에 당황…"대낮인데?"('신랑수업')

5.

[SC현장] "시청률 15% 목표"…'26년만 KBS 복귀' 이영애, '은수 좋은 날'로 구원투수될까(종합)

스포츠 많이본뉴스
1.

이종범 빠진 그 자리에 2군감독이 일주일만. 이강철 감독의 승부수 "이번주에 호흡기 떼느냐 계속 붙이느냐..."[수원 현장]

2.

'이럴수가' KIA 에이스 투구 불가 선언, 한화전 5강 승부처인데…'대체선발-대체선발' 쉽지 않다[광주 현장]

3.

'쾅' 캡틴 되더니 사람 됐네! 거칠게 들이받은 동료에 웃음으로 화답…"공격적이란 건 편견"→영국 언론 자제 요망

4.

구본혁이 좌익수라니... 첫 외야수 선발출전. 비그친 수원 경기 할까[수원 현장]

5.

"라팍의 박병호, 상대팀 부담감 있다" 우타거포 목마른 박진만 감독, 박병호에게 거는 희망

스포츠 많이본뉴스
1.

이종범 빠진 그 자리에 2군감독이 일주일만. 이강철 감독의 승부수 "이번주에 호흡기 떼느냐 계속 붙이느냐..."[수원 현장]

2.

'이럴수가' KIA 에이스 투구 불가 선언, 한화전 5강 승부처인데…'대체선발-대체선발' 쉽지 않다[광주 현장]

3.

'쾅' 캡틴 되더니 사람 됐네! 거칠게 들이받은 동료에 웃음으로 화답…"공격적이란 건 편견"→영국 언론 자제 요망

4.

구본혁이 좌익수라니... 첫 외야수 선발출전. 비그친 수원 경기 할까[수원 현장]

5.

"라팍의 박병호, 상대팀 부담감 있다" 우타거포 목마른 박진만 감독, 박병호에게 거는 희망

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.