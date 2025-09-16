스포츠조선

"아무도 조던을 흉내낼 수 없다!" 매직 존슨의 충격적 단언. GOAT 논쟁. "MJ 타의 추종 불허하는 기술과 영향력"

기사입력 2025-09-17 05:01


"아무도 조던을 흉내낼 수 없다!" 매직 존슨의 충격적 단언. GOAT …
매직 존슨. AP연합뉴스

"아무도 조던을 흉내낼 수 없다!" 매직 존슨의 충격적 단언. GOAT …
마이클 조던. AP연합

[스포츠조선 류동혁 기자] "아무도 조던을 흉내낼 수 없다!"

LA 레이커스의 레전드이자 1990년대 NBA 아이콘 매직 존슨이 가장 위대한 선수(GOAT) 논쟁에 참여했다. 마이클 조던이 압도적이라고 평가했다.

미국 스포츠전문매체 비인 스포츠는 16일(한국시각) '매직 존슨이 NBA의 GOAT를 결정합니다: 마이클 조던인가 르브론 제임스인가'라는 제하의 기사에서 'LA 레이커스 전설 매직 존슨은 마이클 조던이 여전히 NBA의 가장 위대한 선수라고 평가했다. 르브론의 지속적인 지배력을 인정했지만, 마이클 조던이 르브론보다 높다고 했다'고 보도했다.

매직 존슨은 미국 애틀랜타에서 열린 인베스트 페스트에 참여, 이같은 인터뷰를 했다.

매직 존슨은 '조던이 코트에서 성취한 것은 재현할 수 있는 사람은 없다. 조던은 타의 추종을 불허하는 기술과 영향력을 가지고 있다'고 했다.

이 매체는 'NBA GOAT로서 마이클 조던과 르브론 제임스 사이의 논쟁은 스포츠에서 가장 많이 논의되는 이슈 중 하나다. 조던은 NBA 우승 6회, MVP 수상 5회, 득점 타이틀 9회를 차지했고, 10년 간 NBA에서 절대적 지배력을 가졌다'며 '매직 존슨은 조던과 직접적 경쟁을 했다. 그의 관점이 무게감을 지니는 이유다. 매직 존슨은 클러치 득점, 플레이메이킹, 수비 능력을 포함한 조던의 뛰어난 코트 위 능력을 직접 목격했다. 이런 개인적 경험은 GOAT 논쟁에 대한 확고한 관점을 제공한다'고 했다.

1984년 신인드래프트 3순위로 시카고 불스에 입단한 조던은 1997~1998시즌까지 6차례 파이널 우승을 차지했다. 2차례 3연속 우승을 달성했고, 은퇴를 한 차례 했지만, 복귀 이후 또 다시 스리피트를 달성했다. 두번째 은퇴를 번복, 2001년 워싱턴 위저즈에서 뛰면서 현역 생활을 최종적으로 마무리했다. 게다가 NBA의 세계화를 이끈 아이콘이다. 그의 영향력과 지배력은 절대적이다.

NBA 역대 최고 재능으로 꼽힌 르브론 제임스는 세인트 빈센트-세인트 메리 고교 시절부터 유명했다. 역대 최고의 잠재력을 지닌 선수로 평가받았고, NBA에서 입증했다.


클리블랜드 캐벌리어스, 마이애미 히트, LA 레이커스에서 우승 반지를 차지했다. 23시즌을 뛰면서 NBA 최초, 5만 득점의 대기록을 세웠다.

단기전 임팩트와 기술에서는 조던이 확실히 앞선다. 특히 플레이오프에서 지배력은 압도적이다.

단, 르브론은 강력한 내구성을 바탕으로 데이터 총량과 커리어 업적에서 넘버 원이다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이병헌 진짜 블러처리 됐다..♥이민정 유튜브 첫 출연서 '굴욕'

2.

풍자, 17kg 감량 후 반쪽 된 얼굴..과감한 패션까지

3.

이병헌, ♥이민정 성격 작심 폭로 "화내면 가족 다 피투성이"

4.

'이지훈♥' 아야네, 결혼 4년만에 큰 결심..."둘째 생기기 전까지 딸 독차지"

5.

권상우, ♥손태영 떠난 후 독박 육아 "너무 힘들어..쉬는 시간 없어" ('Mrs.뉴저지')

스포츠 많이본뉴스
1.

이종범 빠진 그 자리에 2군감독이 일주일만. 이강철 감독의 승부수 "이번주에 호흡기 떼느냐 계속 붙이느냐..."[수원 현장]

2.

"SON도 문제삼지 않잖아!" 손흥민 영입 유일 역효과, 미국 기자 극대노..."웃기는 의견이다"

3.

'이럴수가' KIA 에이스 투구 불가 선언, 한화전 5강 승부처인데…'대체선발-대체선발' 쉽지 않다[광주 현장]

4.

'보면서도 믿기지가 않네' 백투백투백투백 홈런 폭발, 진기록 나왔다[창원 현장]

5.

구본혁이 좌익수라니... 첫 외야수 선발출전. 비그친 수원 경기 할까[수원 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

이종범 빠진 그 자리에 2군감독이 일주일만. 이강철 감독의 승부수 "이번주에 호흡기 떼느냐 계속 붙이느냐..."[수원 현장]

2.

"SON도 문제삼지 않잖아!" 손흥민 영입 유일 역효과, 미국 기자 극대노..."웃기는 의견이다"

3.

'이럴수가' KIA 에이스 투구 불가 선언, 한화전 5강 승부처인데…'대체선발-대체선발' 쉽지 않다[광주 현장]

4.

'보면서도 믿기지가 않네' 백투백투백투백 홈런 폭발, 진기록 나왔다[창원 현장]

5.

구본혁이 좌익수라니... 첫 외야수 선발출전. 비그친 수원 경기 할까[수원 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.