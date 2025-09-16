"아무도 조던을 흉내낼 수 없다!" 매직 존슨의 충격적 단언. GOAT …

|
[스포츠조선 류동혁 기자] "아무도 조던을 흉내낼 수 없다!"
매직 존슨은 미국 애틀랜타에서 열린 인베스트 페스트에 참여, 이같은 인터뷰를 했다.
매직 존슨은 '조던이 코트에서 성취한 것은 재현할 수 있는 사람은 없다. 조던은 타의 추종을 불허하는 기술과 영향력을 가지고 있다'고 했다.
1984년 신인드래프트 3순위로 시카고 불스에 입단한 조던은 1997~1998시즌까지 6차례 파이널 우승을 차지했다. 2차례 3연속 우승을 달성했고, 은퇴를 한 차례 했지만, 복귀 이후 또 다시 스리피트를 달성했다. 두번째 은퇴를 번복, 2001년 워싱턴 위저즈에서 뛰면서 현역 생활을 최종적으로 마무리했다. 게다가 NBA의 세계화를 이끈 아이콘이다. 그의 영향력과 지배력은 절대적이다.
NBA 역대 최고 재능으로 꼽힌 르브론 제임스는 세인트 빈센트-세인트 메리 고교 시절부터 유명했다. 역대 최고의 잠재력을 지닌 선수로 평가받았고, NBA에서 입증했다.
클리블랜드 캐벌리어스, 마이애미 히트, LA 레이커스에서 우승 반지를 차지했다. 23시즌을 뛰면서 NBA 최초, 5만 득점의 대기록을 세웠다.
단기전 임팩트와 기술에서는 조던이 확실히 앞선다. 특히 플레이오프에서 지배력은 압도적이다.
단, 르브론은 강력한 내구성을 바탕으로 데이터 총량과 커리어 업적에서 넘버 원이다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com