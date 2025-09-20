스포츠조선

[부음]이기완 프로농구 고양 소노 단장 부친상

기사입력 2025-09-20 22:46


이일부씨 별세, 이기완씨(프로농구 고양 소노 단장) 부친상 = 20일, 단국대 천안사업소 장례식장 특2호실, 발인 22일 오전 7시.

