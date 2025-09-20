[부음]이기완 프로농구 고양 소노 단장 부친상

김가을 기자
기사입력 2025-09-20 22:46
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
'성매매 벌금형' 심경고백한 지나, 9년만에 한국 돌아오나..."어딘지 맞혀봐"
'이민정♥' 이병헌, 반려견 27마리와 동거 "반 이상 대형견..주변에 입양 보내" ('핑계고')
권상우, 또 결혼기념일 실수..♥손태영 “전 여친 생일이야?”
♥케이티 좋겠네..송중기, 꿀 뚝뚝 사랑꾼 “새벽 꽃시장行”
심현섭♥정영림, 결혼 5개월만 기쁜 소식.."쌍둥이는 혜택이 두 배"
'한국 최초 혼혈' 카스트로프 초대형 변수가 초대박 기회?...'외면' 감독 경질→임시 사령탑 총애 받나 "선택 받을 수 있어"
'우천 취소'가 만든 PS 대비…문동주 전격 불펜 대기 "2이닝 정도"
"잘라줘서 고마워" 충격 경질된 손흥민 스승, 포스텍처럼 EPL 재취업각 잡혔다…'웨스트햄과 대화 나눠'
SON 사랑하다 못해 존경한 토트넘 우승 영웅, 최대 위기 봉착..."선발 보장 되지 않는다" 혹평
[속보]역전 스리런포 폭발! 오타니, 시즌 52호 홈런...커쇼 은퇴 경기를 살리다