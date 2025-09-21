스포츠조선

"역시 'KBL 킹'" 더 강력해진 SK 자밀 워니 "수 많은 선수와 매치업…그래도 즐기고 있다"

기사입력 2025-09-22 07:00


"역시 'KBL 킹'" 더 강력해진 SK 자밀 워니 "수 많은 선수와 매…
사진제공=KBL

"역시 'KBL 킹'" 더 강력해진 SK 자밀 워니 "수 많은 선수와 매…
사진제공=KBL

'KBL 킹' 자밀 워니(31·서울 SK)가 시범경기 '첫 판'부터 막강한 힘을 발휘했다. 서울 SK는 21일 서울 잠실학생체육관에서 열린 서울 삼성과의 2025년 시범경기(KBL OPEN MATCH DAY) 첫 번째 경기에서 80대70으로 승리했다.

SK 입장에선 걱정이 앞서는 경기였다. SK는 올 시즌을 앞두고 큰 변화가 있었다. 그동안 팀 공격을 이끌었던 김선형이 이적했다. 공격의 핵심이 빠진 만큼 흔들릴 수 있다는 우려의 목소리가 있었다. 새 선수로 김낙현, 대릴 먼로, 알빈 톨렌티노가 합류했지만 손발을 맞추기엔 시간이 부족했다. 그러나 SK엔 '믿을맨' 워니가 있었다. 워니는 이날 선발로 나서 32분30초 동안 27득점-14리바운드-11어시스트를 기록했다. 시범경기부터 '트리플 더블'을 달성하며 시즌 기대감을 높였다.

경기 뒤 워니는 "팬 앞에서 다시 경기하게 돼 기쁘다. 새로운 팀으로 돌아왔다"며 "(비시즌) 부상 선수도 있었다. 새 선수도 합류했다. 손발 맞추는 데 시간이 필요할 것 같다. 기다려주면 조금 더 좋은 모습 보일 수 있을 것 같다"고 말했다.

워니는 2019년 KBL에 진출한 이후 SK에서만 네 시즌을 뛰며 리그 최고의 외국인 선수로 자리잡았다. 그는 최우수선수(MVP)만 네 차례(2019~2020, 2021~2022, 2022~2023, 2024~2025시즌) 거머쥐었다. 지난 시즌에도 정규리그 평균 22.6점-리바운드는 11.9개를 기록하며 만장일치로 외국인 선수 MVP를 차지했다.

새 시즌을 앞두고 한 가지 변수가 있었다. 그는 지난 시즌 중 은퇴를 암시했다. 코로나19 때 가족과 친지 여럿을 한 번에 잃은 워니는 가족과 함께하려는 의지가 컸던 것으로 전해진다. 하지만 워니는 전희철 감독과 구단의 설득에 마음을 바꿨다. SK에서 한 시즌 더 뛰기로 했다.

워니는 이제 또 한 번 도전에 나선다. 올 시즌엔 득점과 리바운드는 물론이고 어시스트에도 더욱 힘써야 한다. 그의 역할이 늘어날수록 상대의 더욱 강력한 견제가 예상된다. 그는 "상대 수비가 들어오는 상황에서 패스를 많이 할 생각이다. 팀을 이끌어가기 위해 노력하고 있다"며 "지난 시즌 동안 수 많은 선수와 매치업을 했다. 내가 많이 견제를 당하는 경우가 있었다. 그래도 즐기고 있다. 팀이 우선이다. 거기에 더 집중하면서 경기에 임하겠다"고 말했다.

잠실학생=김가을 기자 epi17@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'54세' 김승수, 소개팅女에 애프터 거절 당했다...母 "바보" ('미우새')

2.

유재석, 김종국 결혼식 축의금 폭로…"지석진, 양세찬·최다니엘보다 적게 냈다"

3.

김종국, 결혼 3일 만에 아내 근황 공개 "휴가 내고 집에 있다" (런닝맨)

4.

현빈♥손예진, 붕어빵 4살 아들 얼굴 전격 공개…"유전자 달라" 정재형 '입 쩍'

5.

태진아 "♥아내 옥경이, 6년째 치매 투병...끈으로 묶고 잔다" ('백반기행')

스포츠 많이본뉴스
1.

'동반 금메달' 안세영+서승재-김원호, 중국마스터스 평정…안세영, 서승재는 대회 2연패도 달성

2.

드디어! 다저스 구단 136년 역사상 첫 400만 관중 달성, "오타니의 힘" LAT

3.

'4위 사수 대위기' 삼성 0.5G차 쫓긴다, KT 2연승…괴력의 안현민 22호포+헤이수스 9승[수원 리뷰]

4.

'3위 확보' 꿈 아니다…'김광현 9승+김성욱 결승포' SSG, 두산 잡고 2연승 [인천 리뷰]

5.

[공식발표] '철골 기둥 쓰러진' 라팍, KBO 실사 결과 '이상 無…"23일 두산전부터 가능, 관리 미흡 사과드린다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'동반 금메달' 안세영+서승재-김원호, 중국마스터스 평정…안세영, 서승재는 대회 2연패도 달성

2.

드디어! 다저스 구단 136년 역사상 첫 400만 관중 달성, "오타니의 힘" LAT

3.

'4위 사수 대위기' 삼성 0.5G차 쫓긴다, KT 2연승…괴력의 안현민 22호포+헤이수스 9승[수원 리뷰]

4.

'3위 확보' 꿈 아니다…'김광현 9승+김성욱 결승포' SSG, 두산 잡고 2연승 [인천 리뷰]

5.

[공식발표] '철골 기둥 쓰러진' 라팍, KBO 실사 결과 '이상 無…"23일 두산전부터 가능, 관리 미흡 사과드린다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.