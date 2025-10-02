"올 여름 나처럼 훈련한 선수는 없다!" 괴물신예 웸반야마의 특별한 출사…

|
[스포츠조선 류동혁 기자] "이번 여름 나처럼 훈련한 선수는 없다!"
그는 샌안토니오 미디어데이에서 특별한 각오를 밝혔다.
그는 '여름 내내 농구를 했다. 내가 할 수 있는 일을 최대한으로 했다고 생각한다. 이번 여름에 나처럼 훈련한 선수는 아무도 없다는 것을 장담할 수 있다'며 '이제 농구를 하고 팀으로서 전술적으로 기술을 연마해야 한다'고 했다.
올해 21세의 웸반야마는 지난 2월 오른쪽 쇄골에 심부 정맥 혈전증(DVT) 진단을 받았다. 혈전의 일종으로 두 번째 시즌 마지막 30경기에 결장했다. 혈전을 제거하기 위해 혈액 희석제를 투여받은 뒤 여름 동안 중국 소림사에서 훈련하는 등 다양한 방법으로 훈련하면서 컨디셔닝을 강화했다.
웸반야마는 '몸상태는 최적이다. 올 여름 세계적 수준의 준비를 했다'고 했다.
웸반야마는 올 여름 내내 회복과 신체 강화에 집중했다.
중국 소림사에서 10일 동안 수련했고, 전설적 NBA 센터 하킴 올라주원, 케빈 가넷과 함께 훈련하면서 기술적 연마에 집중했다. 특히 포스트 업 기술과 수비적 움직임에 대한 테크닉을 강화했다. 게다가 웸반야마는 올 여름 키가 1인치(약 2.54cm)가 커졌다. 그의 공식 키는 이제 2m24로 변했다. 근육량도 늘어난 것으로 알려졌다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com