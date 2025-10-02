<부음>프로농구 서울 삼성 김일겸 프로 모친상

기사입력 2025-10-02 19:08

<부음>

김일겸씨(프로농구 서울 삼성 프로) 모친상=2일, 대전 유성선병원장례식장 1호실, 발인 4일 오전 8시. (042)825-9494

