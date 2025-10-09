덴버의 팀동료, 슬로베니아 대표팀 동료가 본 돈치치와 요키치의 리더십 차…

|
블라트코 칸카르는 슬로베니아 출신 스몰포워드다. 2017년 NBA 드래프트 2라운드 49순위로 덴버 너게츠에 지명됐다.
칸카르는 두 선수에 대해 너무 잘 안다. 두 슈퍼스타의 경기 지배력의 차이에 대해 설명했다.
농구전문매체 바스켓볼 포에버는 9일(한국시각) '블라트코 칸카르보다 루카 돈치치와 니콜라 요키치를 자세히 알고 있는 선수는 거의 없다. 그는 두 슈퍼스타의 게임 접근 방식에 대한 세밀한 차이점을 밝혔다'고 보도했다.
반면 요키치의 접근 방식은 다르다.
칸카르는 '니콜라 요키치는 좀 더 유연하다. 요키치는 림 근처에서 주로 플레이하고, 1대1로 막을 센터는 거의 없다. 니콜라는 상대가 더블팀이 들어오면 유연한 패스가 시작된다'며 '요키치는 골밑에서 좀 더 쉽게 플레이하고 즉각적 대응을 할 수 있는 패스 능력을 가지고 있다. 반면 돈치치는 외곽에서 공격을 시작하고 좀 더 에너지를 많이 쓴다. 디테일한 포지셔닝이 필요하다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com