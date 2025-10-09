쿤보도 요키치도 아니었다! NBA 역대 유럽 최고 선수 덕 노비츠키였다

기사입력 2025-10-10 05:29


쿤보도 요키치도 아니었다! NBA 역대 유럽 최고 선수 덕 노비츠키였다
덕 노비츠키(오른쪽)와 루카 돈치치. AP연합

[스포츠조선 류동혁 기자] NBA는 세계화의 일환으로 유럽파 선수들을 적극적으로 받아들이고 있다. 이젠 보편화가 됐다.

NBA에서 유럽 선수들이 진출한 시점은 1980년대 후반이다. 유럽의 전설적 농구선수 드라젠 페트로비치(크로아티아)가 대표적이었다. 1989년 블라데 디바치(세르비아) 1995년 아비다스 사보니스(리투아니아)가 NBA에 입성했다.

2000년대 유럽 선수들은 팀의 대표적 에이스로 발돋움했고, 주류화됐다. 덕 노비츠키(독일)는 댈러스 매버릭스 프랜차이즈 스타로 2011년 NBA 파이널 우승을 이끌었고, 토니 파커(프랑스)는 샌안토니오 스퍼스 빅3의 한 축으로 맹활약했다. 2010년대, 유럽파는 리그를 지배하고 있다.

현 시점, 니콜라 요키치(세르비아)는 리그 최고 센터이자, NBA 역대 최고 빅맨 중 한 명으로 발돋움하고 있다. 야니스 아데토쿤보(그리스)는 리그 최고 포워드로 성장했고, 루카 돈치치(슬로베니아)도 있다. 또 괴물 신인 빅터 웸반야마(프랑스)도 있다. 그 밖의 수많은 스타들이 NBA 무대에서 맹활약하고 있다.

농구 전문매체 ?스하이프는 9일(한국시각) 'NBA 역대 최고 유럽파 농구 선수랭킹'을 매겼다.

1위는 덕 노비츠키였다. 한 차례 NBA 타이틀을 차지했고 파이널 MVP도 수상했다. 12차례 올 NBA팀에 뽑혔고, 14차례 올스타에 선정됐다. 현 시점 최고의 유럽 선수로 손색이 없다.

2위는 그리스 괴물 야니스 아데토쿤보가 차지했다. 밀워키 벅스의 에이스 아데토쿤보는 한 차례 NBA 타이틀, 파이널 MVP를 차지했고, NBA 퍼스트 팀에 7차례 선정됐다. 4차례 NBA 올 디펜시브 퍼스트 팀에 선정됐다. 공수 겸장의 리그 최고의 포워드다.

3위는 현역 최고 빅맨 니콜라 요키치가 차지했고, 4위는 스페인의 파우 가솔, 5위는 토니 파커가 차지했다. 루카 돈치치는 6위.

하지만, 이 랭킹은 미래에 변화될 수 있다. 요키치는 최전성기를 맞으면서 역사를 쓰고 있다. 리그 최고 빅맨 뿐만 아니라 향후 몇 년간 활약 여부에 따라 역대 최고 선수로 등극할 수 있다. 6위를 차지한 돈치치 역시 마찬가지다. 게다가 현지 매체에서는 웸반야마에 주목하고 있다. 미국 ESPN은 '10년 뒤 빅터 웸반야마가 꾸준히 출전할 수 있다면 역대 최고의 위치에 도달할 잠재력을 지니고 있다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

장영란 남편, 400평 병원 접은 진짜 이유 "♥아내에 피해 갈까 늘 걱정" ('고은언니 한고은')

2.

김종국, ♥아내와 파리 신혼여행 최초 공개 "가정 생기니까 관람차도 두려워" ('짐종국')

3.

'46세' 이지혜, 실리프팅+입술 문신 고백 "노화 뚜렷해져서 시술 결정" ('관종언니')

4.

바다·유진 가족 모임…또 슈만 불참 "불화설 아니다" 해명에도 논란

5.

송혜교·이창훈 스캔들 당시 ‘다정 투샷’ 최초 공개 "아내도 교제 물어봤다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'최원태+홈런타선 동시 부활' 삼성 1차전 기선제압 파란→한화 만날 확률 68.8%, 준PO 향방 미궁으로[준PO1리뷰]

2.

[현장인터뷰]홍명보 감독 극찬 "손흥민 장거리 이동→시차 적응, 최다 출전 기록 훌륭하다"

3.

'악의제국' 옛말된지 오래, 양키스는 16년째 무관…'5할' 타율에도 고개숙인 저지의 토로 "더 잘하지 못해 미안해"

4.

'완전체 훈련 첫 공개' 안첼로티의 브라질, 상엄벌 등장!→메인 훈련은 '꽁꽁'...'SON바라기' 히샬리송은 동료들과 장난[현장에서]

5.

'가을야구 악몽 깬' 최원태 따뜻하게 안아준 강민호, WC 부진에도 믿고 기다려준 박진만 감독 '인자한 미소'[인천 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

'최원태+홈런타선 동시 부활' 삼성 1차전 기선제압 파란→한화 만날 확률 68.8%, 준PO 향방 미궁으로[준PO1리뷰]

2.

[현장인터뷰]홍명보 감독 극찬 "손흥민 장거리 이동→시차 적응, 최다 출전 기록 훌륭하다"

3.

'악의제국' 옛말된지 오래, 양키스는 16년째 무관…'5할' 타율에도 고개숙인 저지의 토로 "더 잘하지 못해 미안해"

4.

'완전체 훈련 첫 공개' 안첼로티의 브라질, 상엄벌 등장!→메인 훈련은 '꽁꽁'...'SON바라기' 히샬리송은 동료들과 장난[현장에서]

5.

'가을야구 악몽 깬' 최원태 따뜻하게 안아준 강민호, WC 부진에도 믿고 기다려준 박진만 감독 '인자한 미소'[인천 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.